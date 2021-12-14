Что происходит в Британии – Личное мнение

Вчера в Великобритании подтвердили первую смерть от Омикрона. Вся оптимистическая болтовня последних дней, что новая мутация не приводит к тяжёлым случаям и гибели пациентов, оказалась натуральной чушью.

Неудивительно, ведь Омикроном болели в ЮАР, где уровень медицины — извините.



Фото: Соцсети

Да и болело там молодое население — в Африке очень низкая продолжительность жизни.

А что сделали простые граждане Великобритании, узнав о первой смерти от Омикрона?

Они обвалили сайт по вакцинации. Все побежали делать прививку, и это правильно — заразность омикрон-штамма в разы выше, а опасность — не меньше.

Омикрон стремительно вытесняет в Англии предыдущие штаммы.

«Он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы прежде никогда не видели», — заявил в интервью телеканалу Sky News министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

Уже 40 процентов новых случаев в Лондоне приходится на омикрон. И это — всего за неделю такой рост.

Обвалив сайт вакцинации, люди бегут делать прививку. Опомнились.

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А наши граждане пока не опомнились. Заградительные меры задержали мутацию, но, что само собой разумеется, ненадолго. И омикрон обязательно появится и в России.

Что сделал бы умный и предусмотрительный человек? Привился бы. Ревакцинировался, потому что третья доза многократно снижает риски.

Что делают люди? Как страусы — отворачиваются от фактов. Живут, будто не видят ближайшей неизбежной перспективы.

Именно поэтому, когда мутация проникнет в страну, нас накроет очередная волна. Опять нам будет виноват кто-то — правительство, врачи, судьба-злодейка и Билл Гейтс на вышке 5G.

Посмотрите на британцев, а? Когда прижало, они вон — в очередь на прививку. У нас же пока очередей нет.

У меня к вам личная просьба: будьте умными.

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