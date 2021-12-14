Богомолов публично назвал Собчак дурой из-за отказа посетить вечеринку

Ксения Собчак опубликовала в Instagram новое видео, записанное во время разговора с Константином Богомоловым. Режиссер возмутился тем, что его жена пропустила вечеринку Tatler, и назвал ее дурой.

Богомолов заявил, что Ксения Собчак обязана была посетить данное мероприятие, но по какой-то причине не захотела этого. Он назвал ее «идиоткой», так как подобный поступок может привести к тому, что телеведущую «все забудут», далее он назвал ее дурой, сопроводив свою речь матерными словами. На это Собчак стала оправдываться, пояснив, что у нее не было на это времени из-за работы. Для режиссера эти слова не стали убедительными, ведь, по его мнению, телеведущая должна посещать такие вечеринки, в чем состоит суть ее работы и успеха.

Ролик собрал 1,5 миллиона просмотров и множество комментариев. Большинство фолловеров посмеялись над отношениями пары, отметив их отличное чувство юмора. Другие же раскритиковали супругов, которые решили ругаться на публике, пишет издание «ПолитЭксперт».