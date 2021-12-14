 

У Нюши и Игоря Сивова родился сын

14.12.2021, 20:52, Разное
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Сегодня у Нюши и Игоря Сивова родился сын. Радостной новостью родители поделились на своих страницах в Instagram.
Ранее Нюша рассказывала поклонникам, что вторая беременность не была запланированной. При этом супруги обрадовались тому, что в их семье появится еще один ребенок. Родившийся малыш для певицы стал вторым, так как в 2018 году она родила дочь Симбу. Игорь Сивов теперь хвастается, что он четырежды отец, двое детей родились в прошлых отношениях.

Нюша отправилась рожать ребенка в Дубай, так как теплый климат очень подходящий для мамы с малышом, ведь в РФ холодно. О дате возвращения знаменитость пока не рассказывает. Супруги решили раскрыть подробности о наследнике, назвав его рост и вес – 52 сантиметра и 3 890 граммов. Теперь фанаты с нетерпением ждут главной новости – имени ребенка, так как старшей дочери они дали необычное имя – Симба, пишет «ГлобалМСК.ру».



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