 

Врач Александр Мясников рассказал о действенном способе лечения насморка

14.12.2021, 16:26, Разное
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Специалист Мясников раскрыл причины заложенности носа и насморка. Вылечить хронический гайморит можно только антигистаминными препаратами.
Во время нового выпуска программы «О самом главном» врач Александр Мясников пояснил о главных причинах заложенности носа, насморка и порекомендовал способы их устранения. Специалист объяснил, что главной причиной хронического насморка является аллергия. При этом большинство людей начинает принимать антибиотики, но лучше не становится. Телеведущий рассказал, что устранить хроническое состояние аллергической природы, например, гайморит, помогут только антигистаминные препараты, а не проколы или другие медикаменты.

Еще одной причиной постоянной заложенности носа является неправильный прием лекарственных препаратов. Александр Мясников подчеркнул, что данный симптом может проявляться у мужчин, которые лечат эректильную дисфункцию . К тому же, если человек часто капает в нос сосудосуживающие препараты, есть риск развития хронического ринита. Известно, что такие лекарства могут вызвать зависимость, поэтому врач рекомендует применять капли не больше пяти дней.

В свою очередь, насморк у 50% людей развивается при заражении риновирусом. Мясников уверяет, что чеснок, лук или прикладывание теплых яиц не помогут организму справиться с болезнью. Нужно просто ждать, пока начнет действовать иммунитет, и насморк пройдет сам по себе. По словам специалиста, самым действенным способом для избавления от насморка является промывание носа.

Источник: vm.ru



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