Как сохранить женственность в многослойных зимних образах: безупречные варианты и советы стилиста

Многослойные образы для холодной погоды часто делают нас похожими на неуклюжих колобков. Это тот самый случай, когда защита от ветра и экстремально низких температур ценится превыше элегантности и женственности. К счастью, мода на силуэт оверсайз дает нам возможность не чувствовать скованности движений. Но как найти гармонию и баланс между комфортом и женственностью в зимних образах? Вот несколько дельных советов от стилиста Лены Червовой.

Создайте акцент на талии

Выбирайте для ношения длинное пальто. Это позволит вам вытянуть силуэт. Дополнительно добавьте акцент на талии в виде ремня или пояса. Этот прием можно использовать и на длинных пуховиках.

Если нижним слоем вы выберете трикотажное платье или юбку со свитером, наденьте длинные остроносые сапоги на устойчивом каблуке. Этот прием добавит баллов в копилку вашей элегантности и женственности.

Сочетайте брюки с изящной обувью

Конечно, зимой сложно отказаться от ношения ботинок челси или сапог на грубой подошве. Эта обувь идеально подходит для того, чтобы создать баланс в образах с платьями или длинными юбками.

Если же вы предпочитаете носить классические брюки или джинсы, массивная обувь может испортить впечатление. Подбирайте к ним ботильоны на изящном невысоком каблуке. Тогда вы почувствуете, как изменится ваша походка.

Разнообразьте гардероб юбками

Не бойтесь внести разнообразие в свой зимний гардероб с помощью юбок. Варианты из тонких струящихся тканей можно носить с высокими сапогами, плотными колготками и длинным пальто. Не очень уютно себя чувствуете зимой в моделях из шелка и сатина? Тогда отдавайте предпочтение юбкам из более плотной ткани: шерсти, экокожи, трикотажа, кашемира или денима.

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Также зимой вы можете надевать элегантные стеганые юбки. Длина макси сочетается даже с ботильонами. В этом случае небольшой зазор между обувью и теплой юбкой вполне уместен.

Не забудьте о металлических украшениях

Металлические ожерелья, браслеты, кольца и массивные серьги украсят простой минималистичный образ, составленный из трикотажных изделий и денима. Помните об этом, когда отправляетесь на встречу с друзьями или на работу. Например, вы всегда можете надеть толстую металлическую цепь поверх кашемирового свитера.

Используйте аксессуары

Классическое пальто само по себе является признаком вкуса и элегантности. Когда у вас есть возможность выйти из дома не в пуховике, а в тканевом варианте, делайте это. Дополнительно утеплиться поможет водолазка с кардиганом или кашемировый свитер. Также свитер можно накидывать на плечи поверх пальто, как пуховый платок. Это решение смотрится стильно и оригинально.

Кроме того, красиво утеплять пальто можно объемными разноцветными шарфами, палантинами и пончо. Это решение понравится дамам, которые обожают смешивать стили и направления.

Приобретите меховое пальто

Потрясающе смотрится длинное пальто из искусственного меха. В таком изделии вы не будете мерзнуть, даже если не наденете много нижних слоев. Чтобы образ получился еще более современным, попробуйте смешать матовые и глянцевые текстуры, например, надев под пальто из искусственного меха кожаные брюки. Как видим, с помощью правильной верхней одежды и обуви всегда можно выглядеть неотразимо даже зимой.