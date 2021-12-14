Захватывает дух: идеально прозрачный лед на Байкале сняли на видео

Погоды, стоящие в районе озера Байкал, уже позволили озеру покрыться первым льдом. Пока он еще пластичен, не так основателен и, что самое завораживающее, практически полностью прозрачен.

При этом лед на Байкале уже достаточно толстый для того, чтобы выдержать вес человека. Если встать на него, то может возникнуть ощущение, будто завис в воздухе над пропастью. Чтобы люди и за экранами своих компьютеров могли хотя бы приблизительно испытать это чувство, гид Наталья Бурмейстер поделилась своим видео.

Позже лед потеряет свою волшебную консистенцию. Он станет толще, менее пластичным и покроется трещинами, из-за чего перестанет быть таким прозрачным. Впрочем, даже тогда Байкал представляет собой завораживающее зрелище.