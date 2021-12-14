Востоковед Матузов рассказал, как США и Турция делают из Ливии террористический хаб

Анкара до сих пор так и не выполнила своих обязательств по выводу наемников из Ливии. Заключение договоренностей с США, Европой и мировым сообществом о выполнении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН пока является лишь формальностью, считает авторитетный российский востоковед Вячеслав Матузов. Так эксперт прокомментировал недавнюю новость о переброске группы боевиков из Афганистана в североафриканское государство.

Местные источники сообщили, что самолет из Кабула с наемниками и вооружением на прошлой неделе прибывал в Триполи дважды: 4 и 6 декабря. Перевозку осуществляла белорусская авиакомпания Rada Airlines. По данным СМИ, она имеет связь с главой одноименной ливийской группировки Абд аль-Рауфом Каррой. Из столичного аэропорта Митига боевиков переправляли на авиабазу Аль-Ватыя, контролируемую Турцией.

Вячеслав Матузов отметил, что Анкара имеет некоторое обоснование для осуществления такого рода деятельности — соглашение о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия (ПНС). На момент заключения данного договора эта структура в Ливии существовала на законных основаниях.

«Это очень шаткая позиция, потому что в конечном счете ПНС не имело полномочий подписывать такого рода соглашения. А если и подписывало, то оно должно быть утверждено парламентом. В Ливии такого не было», — сказал российский востоковед.

При этом эксперт указал на то, что нератифицированное соглашение не имеет реальной силы, так что все ссылки турецкого руководства на документ неправомерны. Тем не менее востоковед убежден, что Анкара и далее продолжит перебрасывать на ливийскую территорию иностранные силы. Помешать этому может только мировое сообщество.

«Здесь я вижу, что очень серьезные послабления Анкаре дают американцы, которые игнорируют турецкую позицию и не хотят на нее немного надавить, чтобы она выполняла международные резолюции и СБ ООН», — отметил Матузов.

По его мнению, в дальнейшем ситуация будет зависеть именно от того, как поведет себя Вашингтон. Однако на этом фоне следует обратить внимание на то, что за силы Турция перебрасывает в Ливию.

Значительная часть наемников — это боевики, ранее участвовавшие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР). При содействии США оттуда они были перевезены в Ирак, затем в Афганистан, а теперь оказались в североафриканском государстве.

«Ведь это одна из моделей поведения США. Штаты намеревались укрепить в Афганистане позиции именно Турции, особенно в аэропорту Кабула, и подтянуть поддержку в лице боевиков из Сирии, протурецких, с которыми турки давно знакомы», — отмечает эксперт.

Матузов предположил, что эти военизированные формирования должны были использоваться в качестве главной силы, противостоящей афганскому «Талибану», захватившему власть в стране. Это, отмечает востоковед, позволяет сделать вывод о том, что все происходящее сегодня является продолжением большой политической игры Вашингтона. Ее цель заключается в усилении присутствия лояльных себе сил на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

Турция при этом стремится заверить мировую общественность в том, что выполняет взятые на себя обязательства, поэтапно выводит наемников и поддерживает мирное урегулирование конфликта. Тем временем Анкара и поддерживающие ее СМИ стремятся отвлечь внимание от своей реальной работы информационными вбросами о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера». Впрочем, никаких доказательств к этим утверждениям не прилагается, а сами они уже неоднократно опровергались Министерством иностранных дел РФ.

«Анкара выполняет роль троянского коня. «Аль-Каида» (террористическая организация запрещена в РФ Верховным судом), ИГ (террористическая организация запрещена в РФ Верховным судом) — это все те самые боевики, с которыми вели борьбу сирийские власти, которых поддерживали Турция и США, заявлявшие, что борются с «Аль-Каидой»(террористическая организация запрещена в РФ Верховным судом). Двуличие американской политики», — заключил востоковед Вячеслав Матузов.