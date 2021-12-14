Григорий Лепс сорвал премьеру с Ларисой Долиной из-за болезни
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Григорий Лепс в преддверии развода с женой заболел и сорвал выступление с Ларисой Долиной. Артистка поддержала певца в соцсетях.
В день премьеры Ларисе Долиной позвонили и рассказали о том, что Лепс заболел и из-за этого не сможет присутствовать на премьере их дуэта. Певица поддержала коллегу в Instagram, пожелала ему поскорее поправляться, выразила слова поддержки. На мероприятии Долина выступила сама с сольной песней, после чего поделилась, что выкрутиться было непросто.
Григорий Лепс прожил со своей супругой Анной Шаплыкиной в браке 20 лет. Женщина обратилась в суд с иском о разводе недавно. Адвокаты пары заявляют, что решение было принято совместно. Лепс и Шаплыкина желают расстаться без скандалов.
Близкое окружение артиста сообщает, что на фоне приближающегося развода здоровье Григория Лепса заметно ухудшилось.
Первое заседание назначено на 20 декабря.
Источник: www.5-tv.ru
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