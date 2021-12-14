Григорий Лепс сорвал премьеру с Ларисой Долиной из-за болезни

Григорий Лепс в преддверии развода с женой заболел и сорвал выступление с Ларисой Долиной. Артистка поддержала певца в соцсетях.

В день премьеры Ларисе Долиной позвонили и рассказали о том, что Лепс заболел и из-за этого не сможет присутствовать на премьере их дуэта. Певица поддержала коллегу в Instagram, пожелала ему поскорее поправляться, выразила слова поддержки. На мероприятии Долина выступила сама с сольной песней, после чего поделилась, что выкрутиться было непросто.

Григорий Лепс прожил со своей супругой Анной Шаплыкиной в браке 20 лет. Женщина обратилась в суд с иском о разводе недавно. Адвокаты пары заявляют, что решение было принято совместно. Лепс и Шаплыкина желают расстаться без скандалов.

Близкое окружение артиста сообщает, что на фоне приближающегося развода здоровье Григория Лепса заметно ухудшилось.

Первое заседание назначено на 20 декабря.

Источник: www.5-tv.ru