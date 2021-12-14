Оцифрованная любовь

Как много девушек хороших! А программистов для них не хватает.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Чего доброго, пригласили бы меня в городок Иннополис (это близ Казани) на форум о цифровой трансформации, и сидел бы я там дурак дураком. И не понял бы в речах выступавших ни одной фразы. Нет, одну понял бы. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев по одному вопросу высказался вполне понятно. «Говорят, раньше девушки хотели выйти замуж за банкира, а сегодня — за программиста!» — пояснил он. И для таких, как я, пояснил: «Зарплаты программистов растут стремительными темпами…»

Насчет девушек Максут Игоревич, возможно, пошутил (хуже, если пошутил насчет зарплат). В ответ мы тоже немного пошутим. Возразим, что наши девушки любят, когда им при луне читают стихи Пастернака и поют под гитару романсы Римского-Корсакова, а зарплатами ухажеров они обычно нисколько не интересуются. И лишь некоторые из них в исключительных случаях демонстрируют стратегическое мышление и умение управлять финансовыми рисками.

А если не возражать? Если согласиться с версией министра? Тогда отметим, что банкиры в цилиндрах и во фраках с бабочками теперь напрасно пристают в трамваях к мечтающим о программистах девушкам. Те при появлении в салоне банкиров прямо выскакивают из него, не доезжая до своей остановки. Добавим, что особо предприимчивые девушки научились распознавать в толпе потомственных программистов тех, у которых и отцы, и дедушки, и даже прадедушки были программистами.

Мы тут увлеклись вариациями на тему, а вдруг и впрямь любовь уже оцифрована. Тогда — проблема.

Понятно, как бы ни развивались IT-технологии, как часто ни созывались бы форумы и ни проводились бы, как в Иннополисе, IT-завтраки с названием «Цифровой прорыв», программистов в стране все равно будет меньше, чем девушек. И даже наоборот: девушек будет больше, чем программистов. И что же девушкам делать? Строиться клином и брать приступом помещения, где какой-нибудь айтишник устроил мальчишник?

Многим из несчастных девушек придется оглядеться по сторонам и посмотреть, нет ли поблизости представителей других достойных профессий. Им в помощь — «Рейтинг отраслей по заработным платам», обнародованный в конце лета РИА «Новости». При взгляде на таблицу станет ясно, что

девушкам на выданье неплохо было бы держаться поближе к фармацевтам или добытчикам полезных ископаемых. Тех, кто добывает бесполезные ископаемые, лучше обходить стороной.

С подветренной стороны (чтобы они даже запаха духов не почувствовали) желательно обходить потенциальных женихов, занятых в мебельной промышленности. С зарплатой от 20 до 40 тысяч муж нужен в доме только для мебели. Меньше мебельщиков зарабатывают разве что те, кто нашел себе применение в текстильной промышленности. Кроме материи, которая у них на станках, ничего материального от таких мужей не дождешься.

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Зарплата, как и любовь, не имеет четких ориентиров. На вопрос: «Что вам нужно для счастья?» — ни тут, ни там нет определенного ответа. Сервис по поиску работы SuperJob время от времени проводит исследования, пытаясь узнать, сколько нашим людям нужно денег для счастья. Люди колеблются. Не всякий может ответить определенно, как когда-то Шура Балаганов: «Шесть тысяч четыреста рублей». Но все-таки удалось выяснить, что жителям Красноярска для счастья сегодня нужно 183 тысячи в месяц. Еще в мае их могли привести в состояние блаженства 175 тысяч, но с тех пор то ли цены выросли, то ли запросы.

Из всего исследования берем только Красноярск, потому что там нашлась точка отсчета, и довольно надежная. На берегах Енисея недавно возник актуальный вопрос: «Сколько должен получать мэр Красноярска?» Возник он, видимо, потому, что в городе звучал несмолкаемый смех населения. Время от времени какой-нибудь приезжий интересовался: «Над чем смеетесь?» И прохожие ему объяснили: «Зарплата мэра в 250 тысяч — это смешно!»

Не иначе как прислушавшись к горожанам, депутаты горсовета именно с такой аргументацией: «Зарплата мэра в 250 тысяч — это смешно!» — повысили жалование мэра Сергея Еремина до 300 тысяч в месяц. После этого смех вроде бы стих, в городе слышатся только отдельные хихиканья — наверное, и 300 тысяч кому-то кажутся смешными деньгами.

Мало ли кому чья-то зарплата кажется смешной. Важно, как эта зарплата выглядит в глазах ее обладателя. Кажется ли она смешной ему самому, это зависит от его чувства юмора. А чувство юмора — тут мы вернемся к мечтающим о замужестве девушкам — то качество, которое девушки обычно отмечают как чуть ли не главное при оценке мужчины. До недавних пор по части юмора, надо полагать, выделялись банкиры. А теперь их затмевают зажиточные айтишники. Можно представить, как даже какой-нибудь эникейщик или формошлеп угорает… Нет, не угорает… Правильнее сказать: рофлит какого-нибудь мэра, у которого зарплата всего-то 4 килобакса.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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