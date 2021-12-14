Мнение: Собянинские раздачи

О коммунизме

Тут все обсуждают неожиданно прорвавшийся злобный стон Капкова, главного московского “культуртрегера”, на встрече с прессой. Его кто-то там нeвинно спросил насчет “бесплатных кинотеатров для москвичей”, и любимец московских хипстеров вдруг взорвался – какой, к черту, вам бесплатный кинотеатр, “а работать не пробовали?”, что надо, мол, деньги зарабатывать, а потом уже на заработанное развлекаться – ну и далее стандартная протестантская этика в изложении Адама Козлевича.

А ко мне тут зашла старая подруга мамы, тетя Люба – одинокая пенсионерка. Живет неподалеку. И делится радостью: представляешь – а мне еще и телевизор теперь подарили!

Я знал, что еще раньше – в начале осени – ей, в рамках некой программы по “компьютеризации пенсионеров” подарили ноутбук. Причем безо всякой ее инициативы. Просто – позвонили по телефону, сказали что “мы от соцзащиты вашего района”, что она “в базе” и ей, дескать, “надо выбрать”, чего ей не хватает в жизни.

– А что, много можно выбрать? – спросила недоверчивая тетя Люба.

– Ой, у нас там много опций! Давайте мы вам прочитаем! – с энтузиазмом ответили ей по телефону.

Тетя Люба у нас грамотная, с высшим образованием, ввиду маленькой пенсии подрабатывает киоскером в газетном киоске; она, конечно, была уверена, что все это какая-то разводка и ей звонят мошенники. Сначала вообще отказалась от всего – но другие тетушки из соцзащиты были настойчивы. Наконец, наша пенсионерка согласилась на ноутбук. Но в квартиру пускать отказалась, сказала, что сама за ним придет.

И ведь ей дали! В октябре пошла она “в собес”, показала свой паспорт, расписалась – и ей там выдали ноутбук “Леново” (это, между прочим, бывший IBM). Заодно сказали, что записали ее на бесплатные курсы “компьютерной грамотности” – но уже, увы, на весну. Очень извинялись – говорили, что “на ближайшие месяцы уже все группы заполнены”.

Так что “Леново” пока стоит у нашей Любы нераспакованный.

Но там ей дали еще список возможных даров – буквально, отпечатанный. Очень просили отметить галочкой то, что ей нужно.

– И сколько я могу отметить? – спрашивала недоверчивая тетя Люба.

– Да столько, сколько вам надо! – отвечали ей.

Такое вот “поле чудес”, друзья мои. Я сам слушал, тихо офигевая.

В списке значились – телевизор ЖК, стиральная машина, электрическая (или газовая) плита… Куча позиций!

Тетя Люба выбирала с трудом. “Зачем мне стиральная машина?” – рассуждала она. – У меня ведь одна уже есть. Куда я поставлю вторую? Квартира-то маленькая…” Совсем уж было решилась “отметить” газовую плиту, но потом тоже раздумала – испугали хлопоты: это ведь надо вызывать газовщика, чтобы он там все отсоединял-присоединял… Хотя, между прочим, ей обещали, что при установке все возьмут на себя, и установка тоже будет бесплатная.

В итоге, в общем, остановилась она на телевизоре.

И вот вчера ей, как и обещали, телевизор привезли прямо на дом! Установили, подключили. Фирма “Helix”, ЖК-экран, диагональ 32 дюйма (81 см). Все бесплатно.

А у ее соседки – тоже одинокой пенсионерки – таким же макаром появился холодильник. Двухкамерный. Они как раз недавно собирались вместе, обсуждали щедроты московского правительства.

А вы еще спрашиваете, почему пенсионеры за Собянина голосуют (2014).

ЖЖ напомнил, что я писал ровно 7 лет назад, в ту же дату. Все-таки до сих пор трудно поверить, что так было. Я б и сам не поверил, если б лично не знал эту тетушку, старую мамину подругу. Трудно вывести какую-то мораль из этой истории – удивительно лишь то, что тему этих “раздач” практически не пиарили те же московские СМИ. Хотя причина понятна: опасались, что сообщения о такой “благотворительности” вызовут, что называется, “неоднозначную реакцию” в “остальной России”, в которой, конечно, мэрии нищих городов и мечтать не могут о “лишних деньгах”, да еще в таком количестве.

Кстати, сейчас уже, похоже, Собянина малость “раскулачили”, давно о таких раздачах не слышно. Как там тетя Люба, давно ее не видел…