Как сделать своего мужчину счастливым: советы женщинам на основе знаков зодиака их возлюбленных

У каждого человека есть свои вещи, которые делают его счастливыми: это и хобби, и увлечения, а иногда и просто определенный образ жизни. Подобные предпочтения зависят от принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Вот каким образом вы можете сделать своего мужчину счастливым по гороскопу.

Овен

Такой мужчина очень энергичный, активный, деятельный, обожает соревноваться с другими. Он не может сидеть на месте или пренебрегать своими интересами в угоду другим.

Если хотите, чтобы Овен был счастлив, предоставьте ему условия для активной деятельности. Не превращайте его в домохозяина.

Телец

Приземленность, спокойствие, размеренность — ключевые особенности представителя данного знака. Он не любит хаоса и беспорядка в своей голове и в своей жизни.

Чтобы осчастливить мужчину-Тельца, не устраивайте ему эмоциональных встрясок, будьте последовательны и создайте дома спокойную, умиротворенную атмосферу.

Близнецы

Такому мужчине необходимо общение, взаимодействие с другими людьми. Не препятствуйте его активной социальной жизни. Не ревнуйте, когда он общается с другими девушками. То, что вы можете воспринимать как флирт с его стороны, на самом деле флиртом не является.

Рак

Мужчина этого знака эмоционально уязвим, хотя может производить обратное впечатление. Он прячет свои чувства, стараясь доказать любовь и заботу действиями. Если вы сможете это оценить, то точно осчастливите мужчину-Рака. А еще почаще проявляйте эмпатию по отношению к нему, хвалите его за то, что он для вас так старается.

Лев

Мужчина-Лев зачахнет, когда им перестанут восхищаться. Он требует к себе повышенного внимания и если вы не сможете поставить его на пьедестал, то вам точно не по пути. Похвала, лестные комплименты — это то, что сделает мужчину-Льва счастливым и уверенным в себе.

Дева

Такой мужчина предпринимает много усилий для продвижения вперед. Ему необходимо признание для полного удовлетворения. Чтобы мужчина-Дева почувствовал себя счастливым, обязательно похвалите его за выполнение завершенного дела, сказав, что вы очень цените его вклад.

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Весы

Эмоциональные «качели», неуверенность в себе и в завтрашнем дне, постоянные душевные метания — это то, что часто испытывает такой мужчина. Избавьте его от необходимости делать выбор, и он будет счастлив. А уж если вы сделаете его жизнь стабильной, предсказуемой, то он никогда от вас не уйдет.

Скорпион

Такой мужчина обожает испытывать новые ощущения: он бросает себе вызовы и преодолевает их. Это дарит ему чувство удовлетворения.

Чтобы сделать такого мужчину счастливым, не лишайте его возможности бросать вызовы и себе, и окружающим.

Стрелец

Свобода и независимость — это приоритетные для такого мужчины вещи. Если вы лишите его возможности распоряжаться своей судьбой, поступать так, как он хочет, если будете постоянно ограничивать в чем-то или пытаться привязать к себе, то он быстро от вас уйдет.

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Осчастливьте его доверительными отношениями, где каждый является независимым человеком.

Козерог

Такой мужчина чувствует себя счастливым, когда берет на себя ответственность. Чем чаще вы будете поручать ему важные дела, тем более значимым он станет в своих же глазах. Не забудьте его хвалить за успешное выполнение дел.

Водолей

Такой мужчина нуждается в том, чтобы постоянно познавать что-то новое, экспериментировать, расширять кругозор, развиваться. Если вы погрузите его в однообразие, рутину и будете проявлять консерватизм, то Водолей почувствует себя несчастным человеком рядом с вами.

Рыбы

У такого мужчины очень много противоречивых эмоций, которые съедают его изнутри. Их он может выплеснуть с помощью любого вида творчества. Чтобы ваш мужчина был счастлив, не лишайте его возможности находить для себя новые хобби и увлечения.