 

Названы 5 способов снижения холестерина

14.12.2021, 12:42, Разное
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Высокий холестерин приводит к сужению кровеносных сосудов и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Британский терапевт раскрыл пять способов снизить его уровень в крови.
Врач-терапевт, специалист в области здоровья Ринанна МакКлимонт раскрыла несколько способов снизить уровень холестерина в крови.

Употребление клетчатки
По словам доктора, три грамма клетчатки в день способны уменьшить уровень холестерина. Для сравнения, данное количество вещества эквивалентно трем съеденным спелым яблокам.
Уменьшить количество насыщенных жиров
Такие жиры содержатся в мясе, растительных маслах и сыре. Если следовать этому совету, то можно существенно снизить риск инфаркта.
Аэробные упражнения
Практически в равной степени помогают как мужчинам, так и женщинам, и на значительный процент снижают вероятность получения сердечно-сосудистых заболеваний.
Отказ от курения
Курение вызывает появление вредного холестерина в крови, что пагубно сказывается на всей кровеносной системе.
Употреблять больше свежих продуктов
Отказ от обработанных продуктов и употребление свежих фруктов, овощей благотворно влияет на иммунитет и исключает возможность употребить пищу с канцерогенами.

Источник: www.medikforum.ru



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