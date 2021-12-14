 

На манеже цирка Чинизелли начали репетировать участники Международного фестиваля «Лучшие клоуны мира»

14.12.2021, 12:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкт-Петербург в эти дни стал площадкой для лучших клоунов мира. Наряду с российскими артистами, которые уже прибыли в Северную столицу, сегодня ожидается прилет бразильского клоуна Глейстона Гинера – «БУБИ». На завтра организаторами фестиваля намечена встреча всемирно известного клоуна из Италии Дэвида Ларибле, а также мексиканского дуэта «Пакуин мл. и Анхело».
Пока зарубежные гости только прибывают в Петербург, на манеже Большого государственного цирка уже идут репетиции таких артистов, как клоун Эркин Саралаев, дуэтов «Биг Бен» и «Franke & Franke», а также клоунских трио «Без носков» и «Степ & Джаз», руководителем которого является Сергей Просвирнин.

Начиная с 16 декабря, в Санкт-Петербурге состоится праздник юмора и смеха, который будет продолжаться четыре дня. В течение этого времени зрители увидят выступления лучших представителей жанра клоунады. Праздник юмора посвящен юбилею легендарного клоуна Юрия Никулина, который родился сто лет назад.

По словам исполнительного продюсера данного фестиваля Елены Петриковой, это мероприятие является совершенно уникальным, ведь оно позволяет зрителям познакомиться с высочайшими представителями современной клоунады. Петрикова уверяет, что зрители, погрузившись в атмосферу счастья и веселья, смогут насладиться на манеже цирка выступлениями лучших представителей современного юмора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / “Сириус” станет ориентиром для всех российских школ

13.02 / Мнение: Уничтожение CH-4 Rainbow

13.05 / Брат Кейт Миддлтон рассказал о борьбе с тяжелым психологическим заболеванием

04.02 / Мнение: Истощение Сапожника

09.08 / Мнение: О сенсационном признании Крыма российским

13.01 / Center Auto предлагает самые дешевые автомобили в Москве

17.08 / Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман

20.11 / С любовью от Джорджа, Луи и Шарлотты: Елизавета II и принц Филипп с подарком от правнуков на новом портрете

23.10 / В Китае жареный чеснок назвали смертельно опасным

17.07 / Полина Гагарина впечатлила поклонников весьма откровенным видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика