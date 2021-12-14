На манеже цирка Чинизелли начали репетировать участники Международного фестиваля «Лучшие клоуны мира»

Санкт-Петербург в эти дни стал площадкой для лучших клоунов мира. Наряду с российскими артистами, которые уже прибыли в Северную столицу, сегодня ожидается прилет бразильского клоуна Глейстона Гинера – «БУБИ». На завтра организаторами фестиваля намечена встреча всемирно известного клоуна из Италии Дэвида Ларибле, а также мексиканского дуэта «Пакуин мл. и Анхело».

Пока зарубежные гости только прибывают в Петербург, на манеже Большого государственного цирка уже идут репетиции таких артистов, как клоун Эркин Саралаев, дуэтов «Биг Бен» и «Franke & Franke», а также клоунских трио «Без носков» и «Степ & Джаз», руководителем которого является Сергей Просвирнин.

Начиная с 16 декабря, в Санкт-Петербурге состоится праздник юмора и смеха, который будет продолжаться четыре дня. В течение этого времени зрители увидят выступления лучших представителей жанра клоунады. Праздник юмора посвящен юбилею легендарного клоуна Юрия Никулина, который родился сто лет назад.

По словам исполнительного продюсера данного фестиваля Елены Петриковой, это мероприятие является совершенно уникальным, ведь оно позволяет зрителям познакомиться с высочайшими представителями современной клоунады. Петрикова уверяет, что зрители, погрузившись в атмосферу счастья и веселья, смогут насладиться на манеже цирка выступлениями лучших представителей современного юмора.