 

Apple выпустила новое обновление iOS, касающееся конфиденциальности

14.12.2021, 12:42, Разное
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Лидер в сфере мобильных гаджетов на американском рынке компания Apple выпустила новое обновление. В список особенностей входит отчет о конфиденциальности приложений.
Обновление iOS, получившее порядковый номер 15.2, теперь может загрузить каждый обладатель поддерживаемого устройства Apple. Отчет о конфиденциальности приложений добавляет возможность пользователям узнать, с какими интернет-ресурсами тайно связываются используемые приложения и как часто получают доступ к камере и микрофону.

Одна из открывшихся опций – возможность просканировать телефон на наличие неоригинальных запчастей. Эта функция в первую очередь будет полезна тем, кто приобрел технику с рук или сдавал гаджет в ремонт.

Обновление прошивки также продолжает совершенствоваться в сфере родительского контроля. Теперь родители имеют возможность включать предупреждения на телефонах своих детей, когда те получают снимки интимного содержания. Об этом пишет “New Inform”.



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