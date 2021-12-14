Мнение: Коллективы против одиночек

В связи с очередным терактом в школе пошли очередные вялые обсуждения на тему того, что «в учебных заведениях происходит что-то не то» и «надо что-то делать с этим буллингом, или школьной травлей». И как-то вдруг замечаешь, что «проблему буллинга» у нас начинают обсуждать только после каких-то очередных школьных расправ… То есть, если бы всех этих взрывов и расстрелов с горой трупов (Керчь, 2018 – 20 убитых, Казань, 2021 – 9 убитых, Пермь, 2021 – 6 убитых, Серпухов сейчас– пока только 12 раненых) не было – ни о каком «буллинге» вообще бы никто не вспоминал. Хотя в этом году, конечно, густо пошло: еще и год не кончился, а уже три массовых «школьных теракта»!

Другими словами, получается, что само по себе существование феномена «школьной травли» никого не заботит, а еще проще говоря – жертв травли никому не жалко. Подумаешь, «детишки балуются!» Никому почему-то даже не приходит в голову, что вообще-то травля разлагающим и травмирующим образом воздействует не только на тех, КОГО травят, но и на тех, КТО травит – то бишь работает в обе стороны. Сейчас, в связи с массовым и направленным ковидобесием, бушующем в мире, многие вдруг озаботились (вспомнили!) проблемой человеческих прав и тем, как покорно люди в массе со своими правами расстаются; а ведь тут бы и подумать – не связано ли это «баранье» отношение к бесправию с пережитым школьным опытом травли, причем даже не важно, на какой стороне – травимых или травящих?

И тут, как ни дико это говорить, можно прийти к выводу, что эти дикие теракты в каком-то смысле являются благом – потому что что только они заставляют пошевелиться заскорузлое общество. Потому что – вот давайте допустим, что все эти предложения «надо надежно защитить школу!» будут каким-то образом успешно реализованы. Ну – дадим волю фантазии – например, надо каждой школой будут парить дроны и сканировать всех в нее входящих на предмет наличия огнестрела или взрывчатки. Подходит очередной Галявиев или Росляков к черному ходу, в сумке обрез и две самодельные бомбы – дрон на него пикирует и делает парализующий укол. Победа! Никакого терроризма!

К чему такое приведет? Да похоже, к тому, что про буллинг перестанут говорить вообще. Общество вполне удовлетворится арифметическим принципом: типа, 30 учеников класса травят кого-то одного из своей среды, доводя, в крайнем случае, до самоубийства. Ну и что? Напишем, что у него были проблемы с психикой, и нет повода для расстройства: 29-то учеников осталось! Один самоубийца на 29 ни на что не жалующихся – нормальный баланс!

Скажут, что оно даже и хорошо в идеологическом смысле: дети, дескать, с самых ранних школьных лет на своей шкуре будут знать, что «одиночка ничто против коллектива». Скрепы! Коллективизм!

А сейчас только РАЦИОНАЛЬНЫЕ соображения (подобающие, впрочем, больше для скотовода) как-то тревожат руководителей образования: негоже, мол, допускать совсем уж беспредел, а то ведь некоторые жертвы, вместо того чтобы просто пойти и тихо удавиться, вдруг звереют и вон чего устраивают! Нехорошо получается! Мне это знакомо, кстати, еще по изучению «дедовщины» в армии: там тоже единственный аргумент, заставляющий как-то шевелиться руководство Минобороны – не потеря солдат от избиений и издевательств, а то соображение, что солдаты – вот незадача – имеют доступ к оружейке, и иной раз, не дай бог, могут пустить в ход автомат “не по уставу” – а это уже «неприемлемые потери».

«Ну а как иначе?» – скажут мне. А меня этот скотоводческий подход удручает невероятно. Мне кажется, что в основе должно быть другое – примитивное, но человеческое: ведь жертву травли, когда «все на одного» – просто ЖАЛКО. Простая человеческая жалость должна быть в основе. Защита слабых, вот это вот всё. Гуманизм, справедливость. Банальное “ну нельзя же так! Вы что, звери?”

То есть – надо, чтобы факт наличия травли в школах воспринимался таким же ЧП, как и «школьный расстрел». А если считать, что травля это нормально – ну тогда и расстрелы нормально. Просто – вершки и корешки. Любишь одно – люби и другое.