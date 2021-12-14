Мнение: Советская методичка

Я с большим уважением отношусь к пропагандистам из позднего СССР. Играя заведомо слабыми картами, они всё же никогда не опускаются до визга, а если где-то и врут, то аккуратно: размытыми общими фразами, которые сложно подшить к протоколу.

Вот ссылка на знаменитую советскую методичку от 1980 года: «СССР, 100 вопросов и ответов»:

http://files.olegmakarenko.ru/USSR_FAQ_100.pdf

По совету читателей я купил книгу у коллекционера и отсканировал, чтобы поделиться с вами этим источником мудрости. Если бы наши современные коммунисты были способны на такой уровень дискуссии, на такой уровень рефлексии и адекватности, они были бы значительно большей угрозой для России. С другой стороны, если бы современные коммунисты были способны быть честными сами с собой, они бы, пожалуй, и разочаровались в своём учении.

Многое сейчас читать забавно — про равный доступ к врачам, например, на странице 55. Мы знаем, что в СССР были отдельные ведомственные клиники, куда больному «с улицы» доступ был закрыт. Другие ответы, напротив, очень хороши. К примеру, на упрёк в низком качестве советской техники, — справедливый упрёк, — пропагандисты отвечают убийственным встречным вопросом: «если советская техника плоха, зачем же вы вводите на неё эмбарго? Кто может принудить капиталистическую фирму купить плохую технику?» (стр. 118). Да, тут можно продолжать спор и за капиталистов, напомнить про демпинг, например, или указать на другие, внеэкономические предлоги для эмбарго. Однако для ленивого читателя убедительными эти доводы уже не будут.

На самые острые вопросы ответов, конечно, нет. Невозможно сколько-нибудь красиво объяснить, почему в процветающей Стране Советов перебои с мясом, особенно на фоне импорта зерна, которое якобы как раз на откорм скота и идёт. Невозможно объяснить, почему свободные советские граждане заперты за железным занавесом, фактически лишены возможности хотя бы ненадолго выехать из своего социального рая.

Кое-где ответы есть, но выглядят слабовато: например, про западные радиопередачи, к которым у советских граждан нет доступа. Другие острые вопросы отбиваются с достоинством. Авторы спокойно признают: да, у нас всё плохо в сфере услуг. Да, советские граждане любят импортные товары. Есть в СССР и другие проблемы, господа капиталисты, мы ещё не пришли в светлое будущее, но только идём к нему. Такая готовность признать хотя бы некоторые недостатки импонирует: современные свидетели СССР на это уже неспособны.

Раздел про внешнюю политику и вовсе хорош. Если встроенные пороки марксизма разъедали экономику страны, погружали её в безнадёжное болото благоустроенной разрухи, то во внешней политике у СССР было гораздо меньше идеологических ограничений. Внешнюю политику СССР вёл в правильном имперском направлении, пусть и неумело, наивно пытаясь покупать сердца иностранцев денежными подарками. Некоторые ответы из раздела внешней политики можно и сегодня публиковать в серьёзных российских СМИ: деструктивное поведение США за последние десятилетия изменилось мало.

Наконец, некоторые ответы причинят современным певцам советской эпохи серьёзную боль. К примеру, авторы методички спокойно признают (стр. 21), что на выборах в СССР рабочие вынуждены были «выбирать» из ровно одного кандидата. Также они разбивают одну из главных защитных капсул коммунистов, мимоходом указывая, что никакая денежная помощь со стороны капиталистов в принципе не способна сделать бедные страны богатыми (стр. 110). А раз денежная помощь капстран никого не может вытащить из бедности, мы должны сделать вывод, что Южная Корея в 20 раз богаче КНДР не потому, что ей якобы помогали капиталисты, а по какой-то другой причине… например, по причине полной экономической несостоятельности марксизма-ленинизма.

На странице 42 указано, что доля рынков составляла всего лишь 2% от советской розницы и, следовательно, рынки никак не могли служить альтернативой государственным магазинам. Если условного мяса или условных ботинок не было в государственном магазине, значит для большинства покупателей его не было в принципе. Вариант «купить на рынке» был доступен только для людей с деньгами: например, для участников распространённых в СССР теневых схем.

В общем, коллеги, если вы любите участвовать в наших дружеских спорах о коммунизме и о СССР, весьма рекомендую методичку к прочтению: независимо от того, какую сторону вы привыкли в этих спорах занимать.