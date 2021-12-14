По требованию РПЦ в России запретят противозачаточные

С 1 января 2022 года на территории России будет запрещена реализация противозачаточных средств. Соответствующее постановление было принято 10 декабря.

– В начале этого года на рассмотрение парламента поступил законопроект «О комплексе мер охраны материнства и детства». В подготовке документа приняли участие ведущие врачи, социологи, экономисты и представители Русской православной церкви. Именно они предложили ввести ограничения на реализацию противозачаточных препаратов. Это мера позволит нам не только увеличить рождаемость, но и сохранить здоровье миллионов россиянок, – заявил член парламентского комитета здравоохранению.

Часть депутатов выступили против полного запрета противозачаточных и предлагали внести их в список рецептурных препаратов. Однако, все подобные поправки были отклонены.

– Сейчас не та ситуация, чтобы идти на поводу у популистов. Мы видим, как в том числе из-за этих таблеток сокращается население на Западе. Напомню, что из-за пандемии у нас рекордная смертность и наш долг в этой обстановке сделать всё возможное для преодоления этой негативной тенденции. Государство активно помогает молодым родителям – материнский капитал, социальные выплаты, семейная ипотека. Так что никаких объективных причин отказываться от рождения ребёнка нет, – заявила депутат Мизулина.

Росстат уже обновил данные об предполагаемых изменениях численности населения России в 2022-2025 гг. По данным ведомства, благодаря запрету противозачаточных уже в следующем году в России родится на 100 тысяч детей больше, чем было запланировано ранее.

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