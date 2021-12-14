 

На Украине зафиксировали “исторический” антирекорд по качеству жизни людей

14.12.2021, 9:06, Разное
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Украина установила исторический антирекорд по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения – одному экономическому показателю, определяющему уровень жизни граждан. Об этом заявила лидер партии “Батькивщина”, депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко.

В ходе своего выступления в украинском парламенте Тимошенко отметила, что Незалежная впервые уступила Молдавии в рейтинге европейских государств по ВВП. Бывший премьер-министр подчеркнула, что таким образом Украина оказалась последней в Европе по этому экономическому параметру, пишет RT.

Юлия Тимошенко полагает, что плачевное состояние украинской экономики является следствием искусственно вызванного энергетического кризиса. По словам депутата, он спровоцировал в стране огромную инфляцию, которую население может не выдержать. По словам Тимошенко, при этом на Украине не индексируются ни зарплаты, ни пенсии, ни социальные выплаты, сообщает “Общественная служба новостей”.

Ранее журналисты украинского “33-го канала” провели исследование, на основе результатов которого спрогнозировали массовое банкротство украинских предприятий из-за неподъемных тарифов на газ. Эксперты отметили, что цены на голубое топливо для бизнеса превышают тарифы для населения в четыре раза. В результате малые и средние компании попросту разорятся, а работники сбегут за рубеж, передает телеканал “Царьград”.



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