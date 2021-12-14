За сообщение о социально опасных школьниках можно получить до 100 тысяч рублей

Министерство просвещения в рамках федеральной программы “Безопасность в школах” объявило об открытии горячей линии, на которую можно анонимно сообщить об учащихся, представляющих социальную опасность.

В случае подтверждения информации сознательный гражданин сможет получить до 100 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что социально опасными школьниками могут являться несовершеннолетние из проблемных семей, не получающие надлежащей родительской опеки, состоящие на учёте в полиции, уличённые в участии в несанкционированных массовых акциях, имеющие низкую успеваемость, склонность к наркотическим средствам, алкоголю и табакокурению, а также любые учащиеся, которые, по мнению осведомителя, подозрительно ведут себя.

Среди прочих причин, которые могут считаться поводом для признания несовершеннолетнего социально опасным, биографии родственников, в случае если они преследовались по уголовным или административным делам, проходили лечение и состоят на учёте в наркологическом или психиатрическом учреждениях, не проходили срочную службу в армии (для мужчин), могут иметь гражданство иностранного государства, длительное время официально не трудоустроены.

Сообщать о социально опасных школьниках можно также в полицию.

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