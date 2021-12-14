 

Мужчина упал, когда у себя дома шел от дивана до компьютера и отсудил круглую сумму у работодателя

14.12.2021, 8:46, Разное
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Немец, который работал удаленно, получил серьезную травму – перелом позвоночника. Он неудачно упал в тот момент, когда шел от дивана к компьютеру.

Мужчина подал исковое заявление с просьбой возместить ему ущерб. Суд принял иск к рассмотрению, так как установил, что травма произошла во время рабочего процесса, точнее – при выполнении технических задач.

Для этого ему нужно было преодолеть лестницу, и сделать это не удалось.

При рассмотрении дела суд акцентировал внимание на том, что работник приступил к выполнению профессиональных задач до того, как смог позавтракать.

После травмы мужчина подал заявление в страховую компанию. Там, рассмотрев случай, возмещать ущерб отказались. Единственная инстанция, которая могла встать на его сторону – суд. Однако жалобу приняли не сразу. Только третий раз травмированному человеку удалось добиться положительного результата – суд признал, что случай подлежит страхованию.

«С мужчиной произошел неприятный случай. Несмотря на то, что он находился дома, в этот момент дома, он работал. В условиях коронавируса решение профессиональных задач удаленно считается полноценной работой», — постановил суд.



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