Серию торнадо в США вызвало китайское климатическое оружие?

В США от торнадо пострадали более 16 миллионов человек.

С пятницы по субботу, 10-11 декабря, юг и средний запад США были поражены торнадо различной мощности. Национальная метеорологическая служба США сообщает, что за 24 часа было зарегистрировано 32 сообщения о торнадо в Арканзасе, Миссури, Теннесси, Кентукки и Иллинойсе.

Наиболее пострадал штат Кентукки, на который обрушилось множество торнадо, в том числе один из самых продолжительных в истории. Торнадо со скоростью ветра 455 км/ч находился на земле в течение 90 минут.

Известный тайваньский исследователь Скотт Уоринг на страницах своего блога высказал предположение относительно причины катастрофических торнадо, произошедших на территории США. Он считает, что катаклизм мог быть вызван китайскими военными со своей территории.

Уоринг обращает внимание на последние события, связанные подготовкой к предстоящим Олимпийским играм в Китае. Дело в том, что США решили байкотировать данное мероприятие, а Поднебесная в ответ пообещала ответить Соединенным Штатам за неуважительное отношение к стране.

Конспиролог считает, что обрушившиеся на территорию США торнадо – дело рук военных Китая, которые якобы использовали крупнейший в мире радиотелескоп в качестве климатического оружия.

Торнадо, внезапно обрушившихся на Соединенные Штаты ночью, унесли жизни около ста человек. Незадолго до этих событий мир услышал о том, как Китай управляет погодой, чтобы вызвать дождь и очистить воздух на территории размером с Аляску.

В 2020 году власти КНР заявили о развитии системы управления погодой. С ее помощью планировалось устранять последствия стихийных бедствий, природных пожаров, а также более эффективно бороться с засухами и экстремально высокими температурами.

В январе 2020 года в провинции Гуйчжоу (Китай) начал функционировать крупнейший в мире радиотелескоп с пятисотметровой апертурой. Уоринг считает, что этот телескоп может быть реальным инструментом, способным создавать торнадо.

Исследователь ссылается на известную американскую программу HAARP на Аляске, которая была направлена на исследования и управление погодой. Уоринг считает, что Китай мог выкрасть схемы и результаты исследований, чтобы создать собственную HAARP.

Важным моментом Уоринг считает то, что торнадо не появляются одномоментно в количестве 30 штук. Тем более ночью, когда температура ниже нуля. Торнадо обычно приходят в летние месяцы, о чем известно многим метеорологам, подчеркивает исследователь.

Напомним,Китай искусственно изменил погоду ради празднования 100-летия Коммунистической партии в июле 2020 года. Об этом говорится в исследовании Университета Цинхуа, сообщил Euronews.

Китайское правительство использовало технологию засева облаков, при которой в облака вводят специальные реагенты. Такой метод позволяет управлять количеством осадков, а также подавлять град или туман. С помощью засева облаков китайские власти добились чистого голубого неба во время церемонии на площади Тяньаньмэнь.

Обычно в июле в Пекине стоит теплая погода (от 22 до 31 градуса Цельсия), но часто бывает облачно. Засев облаков — это обычная процедура очистки неба в Китае, правительство потратило на нее миллиарды евро за последние 13 лет начиная с Олимпийских игр 2008 года. Однако в июне 2020 года процесс был более масштабным и занял два часа. Согласно исследованию, в небе распылили йодид серебра, чтобы стимулировать выпадение осадков.

При этом такую технологию не всегда используют для обеспечения чистого неба. Засев облаков может смягчить последствия глобального потепления, напрямую охладив планету. Этот процесс не влияет на концентрацию CO2 в атмосфере. Геохимик и корреспондент Forbes Джеймс Конка считает, что необходимо проводить эту процедуру в течение сотен лет, пока климатическая система не сбалансируется.

Также искусственное выпадение осадков может быть полезным для борьбы с засухой. Однако при этой процедуре необходимо использовать химикаты, некоторые из которых могут быть вредными для окружающей среды, в том числе для растений. Если не регулировать процесс должным образом, он может иметь серьезные последствия: например, засушливые регионы могут столкнуться с наводнением.

Крупномасштабные проекты по управлению дождем в Китае могут значительно нарушать погодные условия в других частях страны. Бывший заместитель директора Китайской метеорологической администрации Сюй Сяофэн утверждает, что осознает риски при проведении такой процедуры. Жители соседних регионов действительно пострадали не только от сильного дождя, но и от шума. Граждане заявляют, что 30 июня они видели много ракет в небе. Один мужчина даже нашел обломки ракеты рядом со своим домом.

Ранее в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин в своем письменном обращении к странам-участницам климатической конференции в шотландском Глазго пообещал, что Китай будет уделять первостепенное внимание сохранению окружающей среды. Глава государства подчеркнул, что страна ускорит энергетический переход и будет наращивать долю возобновляемых источников энергии. Сейчас Китай является одним из главных загрязнителей окружающей среды и лидирует по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу.