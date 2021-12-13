 

Мнение: Сюрприз от киндера: сын Кириенко возглавил «ВКонтакте»

13.12.2021, 19:44, Разное
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Какая страна – такой и Цукерберг. Владимир Кириенко

Вот еще забойная история: сегодня вступает в должность руководителя новой «корпорации VK», то есть «ВКонтакте», сын Кириенки – знаменитого «Киндер-сюрприза», бывшего главы Росатома, нынешнего Главного «за выборы» в администрации президента, а в далеком прошлом – премьера-министра России, того самого, при котором случился знаменитый «дефолт» 1998 года. Что особенно прикольно – сын Кириенки сменяет на этом посту сына Добродеева, начальника телеканала Россия. Киндерсюрприз вырос, заматерел – и породил Киндер-сюрприза младшего.

Всё очень символично: новая российская номенклатура в свое время отжала у Павла Дурова его детище, и то, что могло бы называться «одним из самых успешных российских стартапов в сфере айти» – стало игрушкой в руках киндеров высокопоставленных РФ-сановников, которое они передают друг другу по эстафете. «Поигрался сам – передай товарищу».

В этом, наверно, и разница между нами, почему мы обречены на отставание и дальше: все-таки в Америке Марк Цукерберг (сын стоматолога и психиатриссы) как создал ФБ, так и остается его владельцем, а в России вместо Павла Дурова (сына двух питерских профессоров) его проект «развивают» какие-то представители «золотой молодежи» – дети сановников. В США многое идет не так, но до нашего уровня они не опустились и не факт, что опустятся…

Хотя… Хотя и сам ВКонтакте – проект безусловно довольно стремный. По сути, это ведь почти в чистом виде клон Фейсбука, причем это даже невозможно никак отрицать, так как изначальное сходство всегда было практически вызывающим. Да и сам Дуров прямо и открыто признавался, что «идея» ВКонтакте у него «родилась», когда ему показали уже вполне популярный в Америке Фейсбук…

То есть внешне – вроде бы у обоих типичная «американская история успеха»: два голодранца, в США и в Америке, «с нуля» придумали стартапы – соцсеть, ставшую бешено популярной – и стали долларовыми миллиардерами. Но с одним нюансом: наш российский голодранец передрал идею стартапа у американского голодранца. Вопрос – как, Холмс?! И почему американский ФБ никогда не предъявлял претензии к ВК, хотя плагиат там налицо, да и не скрывается?

Столь крупные непонятки заставляют подозревать какую-то мутную подоплеку, скорее всего, связанную со спецслужбами РФ; а если еще вспомнить, что ведь и к самому Марку уже давно предъявляют похожие претензии – типа того, что он является лишь номинальным «создателем» Фейсбука, и что к его развитию тоже очень хорошо приложили руки спецслужбы, только – американские… Тогда история приобретает некую стройность и логику – было два номинальных «создателя» и у ФБ, и у ВК, теперь в России номиналы сменились уже в третий раз, а в Америке пока нет, но в принципе какая разница, номиналы они и есть номиналы…

Получается и у нас, и у них – одни и те же игры спецслужб, друг с другом и внутри себя, а кроме этого нет ничего, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет… А настоящий хозяин, он же создатель, и у Фейсбука, и у ВКонтакте – один.

Только – кто?

Источник: Размышления вольного социолога



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