Зимой волосы нуждаются в дополнительной витаминной подпитке: протеин, коллаген и другие добавки, делающие локоны сильнее и здоровее

Тусклые, ломкие волосы – это то, что способно испортить настроение даже в преддверии зимних праздников. Красота и здоровье зимой должны поддерживаться особым образом, использования обычных бальзамов и масок для волос в холодное время года недостаточно.

Для того чтобы локоны стали сильнее и засияли здоровым блеском, потребуется включить в свой рацион витамины и полезные пищевые добавки. Это наиболее простой и эффективный способ поддержания красоты и здоровья как волос, так и кожи, и ногтей.

Кристин Гиллеспи, диетолог и советник в Exercisewithstyle, рекомендует дополнить повседневный рацион витаминами и добавками, которые обеспечат волосы, а также ногти и кожу всеми необходимыми питательными веществами.

Биотин

Витамины группы В и особенно биотин (B7) необходимы для здоровья волосяных луковиц. Несколько тематических исследований доказали наличие прямой связи между выпадением волос и нехваткой биотина, а также прочих витаминов этой группы в организме.

Помимо предотвращения выпадения волос, биотин способствует их укреплению и ускорению роста. Необходимы витамины группы В и для предотвращения ломкости волос.

Витамин С

Этот витамин необходим не только для укрепления иммунитета, как многие думают, он также обеспечивает здоровье и красоту локонов.

Сильные антиоксидантные свойства позволяют витамину предотвращать повреждения свободными радикалами и проблемы, связанные со старением, с воспалениями кожи. А это, конечно же, отражается и на состоянии волос. К тому же этот витамин необходим для выработки и усвоения коллагена – вещества, формирующего структуру волос.

Коллаген

По мнению экспертов, коллаген – это удивительный продукт, способный даже тонкие, редеющие и безжизненные волосы превратить в густую, пышную и сияющую здоровьем шевелюру.

Пептиды коллагена способствуют утолщению волосков. Они формируют их структуру и обеспечивают плотное прилегание волосяных чешуек. Помимо этого, коллаген предотвращает ломкость волос, повышает силу и упругость локонов, а также способствует ускорению их роста.

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Витамин Д

Согласно многочисленным исследованиям, нехватка витамина Д и выпадение волос непосредственно связаны. Более того, недостаток этого витамина может привести и к другим проблемам со здоровьем, не только волосам нужен этот элемент.

Помимо непосредственно витамина Д, приобретенного в аптеке, специалисты рекомендуют дополнить зимний рацион продуктами, содержащими Омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты не только сами по себе необходимы человеческому организму, они еще и способствуют усвоению витамина Д.

Протеин (белок)

Белок, как животный, так и растительный, необходим не только для наращивания мышц и поддержания их в тонусе. Этот элемент незаменим для поддержания здоровья, структуры и красоты волос. Недостаток протеина способствует ломкости волос, повреждению их чешуек и негативно сказывается на росте.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что именно белок является «строительным материалом», необходимым для роста крепких, здоровых и красивых волос. Самый простой и эффективный способ восполнить нехватку белка – это ежедневно употреблять легкоусвояемые протеиновые коктейли. Они продаются в магазинах спортивного питания и стоят довольно-таки дешево.

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Добавки, нужные для здоровья кожи

Ни для кого не является секретом тот факт, что в человеческом организме все взаимосвязано. Иными словами, нельзя заботиться исключительно о волосах, не уделяя внимание состоянию ногтей и кожи. Если кожа головы проблемная, если имеются раздражения, покраснения, воспаление или периодически возникает зуд, то о красивых, густых и пышных волосах можно забыть. Проблемы кожи неизбежно сказываются на состоянии фолликул, что, конечно же, приводит к выпадению волос, к их истончению, к утрате блеска и крепости.

Соответственно, следует позаботиться не только о состоянии шевелюры, но и о здоровье кожи. В первую очередь специалисты рекомендуют проанализировать свой рацион питания и не забыть принять во внимание все принимаемые витамины и биоактивные добавки. Сделать это нужно для того чтобы выявить дисбаланс и устранить его. То есть включить в рацион те витамины и прочие микроэлементы, которых в нем не достает. Согласно многочисленным исследованиям, подавляющее большинство проблем кожи головы возникает именно из-за дисбаланса полезных питательных веществ, поступающих в организм.

Для поддержания здоровья кожи необходимы:

Омега-3 жирные кислоты; белок, как животный, так и растительный; витамины групп В и С; железо.

Специалисты рекомендуют принимать нужные микроэлементы не по отдельности, а в комплексах, поскольку их состав правильно сбалансирован. На прилавках аптек представлено немало разновидностей витаминных комплексов и различных биологически активных пищевых добавок. Сориентироваться самостоятельно в этом изобилии бывает довольно-таки сложно, поэтому перед тем, как приобретать и начинать принимать какие-либо витамины или пищевые добавки, нужно проконсультироваться у специалиста.