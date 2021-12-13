 

Дана Борисова в новом выпуске «Давай поженимся!» станет ВИП-свахой

13.12.2021, 17:33, Разное
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Дана Борисова в новом выпуске шоу «Давай поженимся!» станет ВИП-свахой. Об этом телеведущая пояснила поклонникам на своей странице в Instagram.
Дана Борисова устроила опрос для подписчиков, в котором предложила угадать, в качестве кого она появится в вышеуказанном проекте. Во время ответа стало очевидным, что телеведущая посетит съемочную площадку как ВИП-сваха.

Изображение взято с: instagram @danaborisova_official
Также ей досталась роль Снегурочки. Ожидается, что телезрители смогут увидеть этот выпуск перед Новым годом. По некоторым данным, Борисова в нем заменит Розу Сябитову.

Изображение взято с: instagram @danaborisova_official
Стоит отметить, что ранее знаменитость пробовала найти жениха в рамках «Давай поженимся!» В одном выпуске ни один из кандидатов не приглянулся Борисовой, а в другом она решила посетить комнату одного из участников, хотя отношения после этого так и не получили продолжения. Вероятно, после неудачных попыток найти свое счастье звезда решила помогать в этом другим девушкам.

Источник: www.instagram.com



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