Мнение: Дом для настоящих мужиков, ещё раз про узкоколейку и строительство БКЛ в Москве

1. Ещё не все у нас в России научились строить качественное эксклюзивное жильё. Однако с навыками рекламы у россиян дела обстоят гораздо лучше. Вот, например, в районе Сочи предлагают купить за 2 миллиона домик на курьих ножках у Чёрного моря (где-то на промзоне-пустыре у железной дороги, за складами и гаражами):

https://lenta.ru/news/2021/12/06/real_men_home/

https://www.avito.ru/sochi/doma_dachi_kottedzhi/dacha_20_m_na_uchastke_1_sot._2277335392

В поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае решили выставить на продажу участок с домом, который владельцы описали как «убежище для настоящих мужиков». Объявление опубликовано на платформе Avito.

Объявление появилось в воскресенье, 5 декабря. Постройка из деревянных панелей и досок закреплена на высоких металлических опорах, площадь участка — одна сотка. Владение оценили в два миллиона рублей, хозяин отметил, что документы на дом отсутствуют. Отдельно он стоит 125 тысяч рублей.

Внутри постройки есть одно спальное место и зона для готовки с электрической плитой и чайником. Подняться внутрь можно по лестнице через люк, спускаться вниз продавец предложил на канате. «Под домом [есть] место для мангала и вечеринок. Электричество имеется, вода проведена», — говорится в объявлении. По словам хозяина, из окон открывается вид на пшеничное поле, до моря придется пройти 950 метров.

На момент публикации поста недоступно: похоже, благодаря бесплатной рекламе СМИ «убежище для настоящих мужиков» таки смогли продать.

2. Блогер slawa_614 пишет в комментариях:

https://olegmakarenko.ru/2300900.html?thread=834501604#t834501604

Есть два художественных произведения, в которых описан один и тот же эпизод: строительство железной дороги до и после революции.

У Гарина-Михайловского — два инженера с некоторым количество денег для найма местных крестьян строят нормальную железнодорожную колею в среднем по 8-10 км в неделю без напряга и подвигов.

У Николая Островского уже 100 человек, преодолевая трудности, строят те же 10 км (или чуть больше) узкоколейки, к которой предъявляются заведомо меньшие требования, — почти полгода! (с конца лета и до середины зимы). Почему? Так у них вместо инженера — смотритель, который раньше гайки проверял и по буксам вагонов молоточкам бил.

Почему такая разница во времени? Тоже в книгах есть объяснение: железная дорога очень требовательна к подъёмам и спускам (хотя у узкоколейки допуск на пару градусов больше). Вот встретился холм, инженеры у Гарина-Михайловского тут же обсчитывают обход и гонят дорогу дальше, ну будет она на пол-километра длиннее, что не критично. А Павка Корчагин тянул путь по прямой, срывая все холмы и засыпая овраги. Немыслимый объем земляных работ.

Напомню, что строительство узкоколейки Корчагиным и в целом роман «Как закалялась сталь» мы подробно разбирали вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/2177860.html

https://olegmakarenko.ru/2173399.html

3. В Москве на днях открыли 10 новых станций Большого Кольца. Самая длинная линия Московского метро построена уже наполовину (34,5 км из 70):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_кольцевая_линия

О проекте Большой Кольцевой линии задумались ещё чуть ли в 1940-х, построили в качестве будущего участка небольшую Каховскую линию в 1969 году. После этого проект пришлось забросить более чем на 40 лет.

И только в наше капиталистическое время, с современными возможностями метростроения, с 2011 года строительство БКЛ возобновили. Полностью Большое Кольцо собираются открыть уже в следующем, 2022 году. С учётом старой Кольцовой и наземного Московского центрального кольца (МЦК) в Москве будет уже целых три кольцевых линии метро.