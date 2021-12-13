Женщины должны плакать. Чем слезы могут быть полезны и что будет, если выпускать их наружу слишком редко

По статистике около 74% женщин плачут 2–3 раза в месяц. Кто-то делает это по определенному поводу, а кто-то дает волю слезам без каких-либо причин. Но некоторые женщины вовсе отказываются плакать. И делают они это напрасно. Слезы довольно полезны, ведь не зря природа дала человеку способность выпускать их наружу.

Почему иногда полезно давать волю слезам

Многие из нас считают слезы чем-то негативным, отрицательным. На самом деле в них нет ничего плохого. Напротив, они помогают человеку обрести в конечном счете душевное спокойствие. Но есть и другие причины, в соответствии с которыми иногда нужно давать волю слезам.

Во-первых, когда мы плачем, мы избавляемся от ненужных и токсичных веществ, содержащихся в нашем организме. В Азии нередко организовывают специальные семинары. На них учат людей искренне плакать. Люди, поддаваясь эмоциям, улучшают свое физическое и психическое здоровье.

Во-вторых, слезы помогают пережить стресс. Если ваш рабочий день был довольно трудным, то выделите вечером несколько минут на то, чтобы поплакать в уединенной обстановке. После этого практически сразу вы почувствуете облегчение, поймете, что напряжение постепенно уходит из тела.

В-третьих, слезы позволяют взглянуть на ситуацию с другой стороны. Их можно даже назвать перезагрузкой. Поплакав, вы найдете дополнительные варианты решения возникшей проблемы.

Как научиться плакать

Есть довольно сильные женщины, которые боятся демонстрировать слезы даже самой себе. А есть такие, которые просто стесняются плакать. Если вы относитесь к одной из этих категорий женщин, то вам помогут следующие советы:

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Как избежать истерики

Если вы чувствуете сильную боль или обиду, ваши слезы могут перерасти в истерику. Вы можете избежать этого, воспользовавшись следующими советами:

Отведите определенное время на слезы. Например, 10 минут. Заведите будильник или поставьте таймер на телефоне. Как только услышите звонок, переставайте плакать. Не важно, какое у вас будет состояние. Постарайтесь максимально быстро взять себя в руки. Займитесь каким-либо делом. Оно поможет вам избавиться от негативных мыслей. Отличные варианты – уборка, занятие спортом, рисование и т. д. Приготовьте что-нибудь хорошее для себя. Например, поплакав, выпейте стакан любимого сока или съешьте кусочек вкусного торта. Можете также включить любимый фильм, посмотреть фотографии, которые у вас вызывают только положительные эмоции.

Чтобы слезы не переросли в истерику, не забывайте о том, что вы должны пребывать в расслабленном состоянии и в безопасном месте.

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Почему слезы считаются манипуляцией

Неспроста многие люди стесняются или боятся плакать. Все дело в том, что зачастую в обществе слезы воспринимают как способ манипулирования другим человеком. Не обращайте внимание на людей, придерживающихся данной точки зрения. Давайте волю слезам тогда, когда вам хочется.

Если же вы общаетесь с человеком, который часто плачет, то попробуйте разобраться в ситуации и понять, действительно ли ему плохо или он просто манипулирует вами. Психологи отмечают, что демонстрировать слезы умышленно могут социопатические личности. Он не выражают сострадания другим людям, не чувствуют потребности в поддержке. Такие люди плачут из корыстных побуждений.

Чем может обернуться сдерживание слез

У человека, сдерживающего слезы, в организме накапливаются негативные эмоции. Из-за них постепенно ухудшается здоровье, и возникают непоправимые последствия. Например, Генри Модсли, британский психиатр, однажды написал: «Горе, не находящее выхода в слезах, заставляет в итоге плакать другие органы».

При сдерживании слез также ухудшается душевное состояние. Некоторые люди сталкиваются с психическими расстройствами.