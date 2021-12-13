Неизвестный взорвал бомбу в Серпуховском монастыре: пострадали семь человек

В Серпуховском женском монастыре в понедельник утром произошел взрыв. Пострадали несколько человек.

По данным экстренных служб, на территорию монашеской общины проник мужчина с самодельным взрывным устройством и привел бомбу в действие. СМИ сообщают, что ранения получили семь человек, включая мужчину и подростка 15 лет, однако официального подтверждения этих данных пока не поступало. Преступник был задержан, сообщает телеканал “360”.