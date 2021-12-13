Бузова считает, что к ее подопечным на “Х-факторе” предвзято относятся

Певица и ведущая Ольга Бузова считает, что к ее подопечным на проекте «Х-фактор» относятся предвзято. Участники, которые входят в команду теледивы, являются талантливыми и показывают достаточно высокий уровень подготовки, однако оценки судей часто бывают средними.

Когда появилась информация, что Бузова займет кресло наставника на белорусском шоу «Х-фактор», многие не поверили, что она сможет вести за собой команду. Продолжительное время артисты остались в проекте, остальных судей это возмутило. На минувшей неделе Бузова лишилась двух своих подопечных.

В рамках очередного прямого эфира артистка призвала зрителей активно голосовать. Она четко дала понять, что жюри специально критикует исполнителей каждый эфир. Бузовой надоело это терпеть. Она предложила коллегам критиковать что угодно, но не вокальные данные и номера ребят, входящих в ее команду.

В шоу остались Андрей Панисов и Никита Белько. Сергей Соседов заявил, что голосуют в основном представительницы прекрасного пола, поэтому парням в данном плане везет больше. Такое мнение музыкального критика испортило Ольге Бузовой настроение.

После очередного эфира знаменитость снова обратилась к своей аудитории, попросив не обращать внимания на провокационные высказывания. Она и члены ее команды продолжат плодотворно работать на «Х-факторе». Бузова намерена помочь одному из своих подопечных выиграть вокальный проект, пишет портал «Глобал.МСК».