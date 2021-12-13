 

В Москве мужчина изнасиловал спасенную им женщину с рассеянным склерозом

13.12.2021, 14:44, Разное
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В Москве мужчина изнасиловал 53-летнюю женщину, перед этим оказав ей помощь. При этом пострадавшая страдала от неизлечимого рассеянного склероза.

Инцидент произошел на северо-западе столицы, где жительница упала на землю и не могла самостоятельно подняться. Заметивший ее гражданин помог женщине подняться и проводил ее до дома. Однако там он раздел и изнасиловал потерпевшую несмотря на ее просьбы прекратить. Вскоре правоохранители задержали преступника. В отношении насильника было возбуждено уголовное дело, сообщает Vse42.ru.



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