Мнение: АПЛ “Коннектикут” после столновения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
АПЛ "Коннектикут" типа "Сивулф" вернулась в Сан-Диего после странного инцидента с "столкновением с подводной горой" в Южно-китайском море.
На фотографии отчетливо видны повреждения носовой части корпуса. Лодка совершила 24-дневный переход с Гуама, где она отстаивалась после столкновения в октябре. На Гуаме ее отремонтировать оказалось невозможным
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет