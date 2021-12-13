Мнение: АПЛ “Коннектикут” после столновения

АПЛ "Коннектикут" типа "Сивулф" вернулась в Сан-Диего после странного инцидента с "столкновением с подводной горой" в Южно-китайском море.

На фотографии отчетливо видны повреждения носовой части корпуса. Лодка совершила 24-дневный переход с Гуама, где она отстаивалась после столкновения в октябре. На Гуаме ее отремонтировать оказалось невозможным

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