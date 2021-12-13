Центробанк запретил выдавать кредиты на айфоны

Постановлением Центрального банка России вводятся ограничения на кредитование физических лиц, желающих взять ссуду для покупки предметов роскоши и гаджетов корпорации Apple.

После вступления решения в законную силу большинство россиян больше не смогут приобрести в рассрочку айфоны.

Как пояснила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заёмщики средств на покупку дорогих гаджетов являются наиболее злостными неплательщиками. Также они, чтобы рассчитаться по долгам часто берут займы в микрокредитных организациях и увеличивают нагрузку на финансовую систему.

– Центробанк исходит из мнения, что IPhone не является предметом первой необходимости, зато вгоняет наших граждан в кредитную каббалу. Поскольку убедить сограждан не удаётся, Центробанк вынужден прибегнуть к ограничениям. Если же средства на приобретение айфона имеются, мы не возражаем, а для бюджетников есть отличный смартфон Xiaomi, – заключила Набиуллина.

Постановление Центробанка будет действовать с 1 февраля 2022 года.

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