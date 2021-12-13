 

Центробанк запретил выдавать кредиты на айфоны

13.12.2021, 9:31, Разное
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Постановлением Центрального банка России вводятся ограничения на кредитование физических лиц, желающих взять ссуду для покупки предметов роскоши и гаджетов корпорации Apple.

После вступления решения в законную силу большинство россиян больше не смогут приобрести в рассрочку айфоны.

Центробанк России запретил выдавать кредиты на айфоныКак пояснила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заёмщики средств на покупку дорогих гаджетов являются наиболее злостными неплательщиками. Также они, чтобы рассчитаться по долгам часто берут займы в микрокредитных организациях и увеличивают нагрузку на финансовую систему.

– Центробанк исходит из мнения, что IPhone не является предметом первой необходимости, зато вгоняет наших граждан в кредитную каббалу. Поскольку убедить сограждан не удаётся, Центробанк вынужден прибегнуть к ограничениям. Если же средства на приобретение айфона имеются, мы не возражаем, а для бюджетников есть отличный смартфон Xiaomi, – заключила Набиуллина.

Постановление Центробанка будет действовать с 1 февраля 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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