Был ли Чарльз Мэнсон подопытной крысой ЦРУ?

В 1969 году члены американской секты, называющей себя “семьей”, чьим “гуру” был Чарльз Мэнсон (Charles Manson), совершили ряд жестоких убийств, в том числе убили Шэрон Тейт – беременную жену кинорежиссера Романа Полански.

Несмотря на то, что сам Мэнсон никого не убивал, он был признан идейным вдохновителем и ответственным за это, получил смертный приговор, который позже был заменен на пожизненное заключение, а в 2017 году скончался в тюрьме.

За прошедшие десятилетия личность Мэнсона продолжает будоражить исследователей и криминалистов. О нем было выпущено множество книг, документальных фильмов и журналистских расследований. Некоторые из них позволяли сделать весьма пугающие выводы.

В 1999 году внештатный журналист Том О’Нил взялся за то, что, по его мнению, было довольно простым заданием: его попросили написать статью о длительном влиянии секты Мэнсонов на Голливуд, чтобы отметить 30-ю годовщину убийства Шэрон Тейт и семьи Ла-Бьянка. Это было похоже на легкие деньги, поскольку печально известные убийства к тому времени были хорошо расписаны прессой.

Его самой большой проблемой – по крайней мере, он так думал – было найти что-то новое о Мэнсоне, чтобы статья имела шанс попасть на передовицу. Но когда О’Нил наткнулся на нечто совершенно “непроторенное”, он так увлекся собиранием материалов, что пропустил не только срок сдачи статьи в журнал, но и внезапное банкротство редакции и закрытие журнала.

Однако О’Нил продолжал писать свою статью и писал ее на протяжении …20 лет. В конечном итоге его репортажи стали основой для вышедшей в 2019 году книги под названием “Хаос: Чарльз Мэнсон, ЦРУ и тайная история шестидесятых” (Chaos: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties)

И даже спустя эти 20 лет у него все еще остается столько же вопросов, сколько и ответов. Но теперь он знает наверняка: устоявшееся повествование об убийствах Мэнсона неверно.

Раскрытие О’Нила начались, когда он взял интервью у Винсента Буглиози, прокурора, который работал с обвинениям в адрес “Семьи” и позже написал об этом очень популярную книгу “Хелтер Скелтер”. Его повествование представляло собой канонический рассказ об убийствах и в течение шести часов встречи Буглиози рассказывал О’Нилу лишь о том, что уже было написано в его книге. В частности Буглиози утверждал, что главным мотивом Мэнсона было начать апокалиптическую войну между белой и черной расой и вовлечь в нее Черных пантер – леворадикальную американскую организацию чернокожих, активную в 1960-х – 1970-х годах.

Но в самом конце О’Нил решил рискнуть и спросил Буглиози, есть ли что-нибудь, что он мог бы сказать ему “не для протокола”. И Буглиози дал ему намек, который потянул за собой все остальное.

Изначально О’Нила беспокоил вопрос почему Мэнсон не сидел в тюрьме из-за своих преступлений, которые он во множестве совершил еще до создания “Семьи”. Мэнсон имел долгую историю антиобщественного поведения, был арестован за несколько уголовных преступлений, включая изнасилование и угон автомобиля, но ему так и не было предъявлено обвинение.

Далее, 16 августа 1969 года на ранчо Спан, где жила секта Мэнсона, через неделю после убийств Тэйт и Ла-Бьянка был совершен налет полиции с обыском. Они обнаружили там тайник с полуавтоматическим оружием, украденные машины и кредитные карты. Но и Мэнсона и членов его секты снова отпустили без предъявления обвинений.

По версии Буглиози, это была простая техническая ошибка, так как ордер, якобы, был датирован неверной датой, поэтому “Семью” пришлось отпустить по формальным причинам. Считая этот рассказ крайне подозрительным, О’Нил нашел тот самый ордер и он оказался датирован 13 августа и был действителен в течение 10 дней.

При этом налет на ранчо Спан был самым крупным полицейским рейдом в истории округа Лос-Анджелес в то время, и, учитывая в чем их подозревали, можно было с уверенностью предположить, что “Семья” находилась под наблюдением полиции довольно долгое время. Так почему же Мэнсона и его секту не взяли тогда? О’Нил подозревал, что кто-то намеренно держал Мэнсона на свободе.

Сначала он предположил, что, возможно, Мэнсон мог быть информатором ФБР, сливающим агентству информацию о наркотиках или сведения о калифорнийской контркультуре. Это не было слишком надуманным, в конце концов, федералы ранее позволяли другому информатору – гангстеру Уайти Балджеру продолжать совершать преступления – даже убийства – пока он находился у них на заработной плате.

Потом он начал разрабатывать идею о том, что Мэнсон может быть пешкой либо в программе контрразведки ФБР (COINTELPRO), либо в операции ЦРУ CHAOS, обе из которых были разработаны, чтобы подорвать и контролировать американских левых.

О’Нил в частности заметил сходство между официальным мотивом из книги Буглиози и успешными попытками ФБР убить или посеять раздор в рядах Черных пантер. Однако О’Нил колебался и не хотел публиковать эти теории из-за их конспиративного подтекста. Если он собирался сделать подобное сенсационное заявление, ему понадобилось бы что-то более конкретное.

О’Нил покопался в своих документах и решил расспросить Шахроха Хатами, знаменитого фотографа и близкого друга погибшей Шэрон Тейт. И от него О’Нил узнал интригующие сведения: Хатами был проинформирован об убийствах за 90 минут до того, как были найдены тела убитых.

В 7 часов утра 9 августа 1969 года ему позвонил знакомый по имени Рив Уитсон, которого Хатами охарактеризовал как “загадочного человека”. Далее О’Нил побеседовал со знакомыми и бывшей женой Уитсона и обнаружил, что все они были согласны с тем, что этот человек был каким-то тайным агентом, работающим либо на ЦРУ, либо на какую-то подставную организацию.

Когда О’Нил подал запрос об этом человеке по Закону о свободе информации (FOIA), ЦРУ дало ему стандартный ответ в стиле “Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Уитсон когда-либо был нашим агентом”.

Тогда О’Нил посчитал возможным, что Уитсон был каким-то аферистом. В конце концов, если он был шпионом, то он, должно быть, не слишком хорошо справлялся со своей работой, если об этом знали все близкие ему люди. Однако ему не верилось, что какая-то посторонняя фигура могла пробраться в центр процесса века, но при этом не попасть в официальном расследование, включая книгу Буглиози.

Когда О’Нил спросил Буглиози о Уитсоне, то бывший прокурор сказал, что не знает его. Но протоколы суда прямо противоречат этому, так как О’Нил нашел в них информацию о том, что именно Уитсон привел Хатами к прокурору.

Показания Хатами были использованы в суде, чтобы установить, что он видел Мэнсона в доме Тейт до убийства. Когда защита оспорила это, судья созвал совещание в камерах вдали от присяжных, во время которого Буглиози сказал, что Уитсон присутствовал на интервью. По словам Хатами, Уитсон вынудил его сделать заявление, пригрозив иранскому гражданину депортацией, и он считал, что Уитсон был тем, кто мог выполнить эту угрозу.

Хотя Уитсон не попал в книгу “Хелтер Скелтер”, он указан в рукописи неопубликованной книги об убийствах “Семьи” под названием Five Down на Cielo Drive. У этой книги было три автора. Одним из них был Роберт Хелдер, лейтенант полиции Лос-Анджелеса, возглавлявший расследование. Вторым был Роджер Ла Джеунесс, агент ФБР, который неофициально помогал полиции Лос-Анджелеса. Третьим был полковник Пол Тейт, офицер военной контрразведки и отец убитой Шэрон Тейт.

Уитсон, который появляется в рукописи под псевдонимом “Уолтер Керн”, описывается там как “фанат полиции”. Пол Тейт проводил свое собственное неофициальное расследование, а “Керн” был каким-то таинственным незнакомцем, который только сопровождал его. Хелдер дал ему прозвище “Мистер Аноним”.

“В этом деле, как вы понимаете, полицейские встречаются со множеством странных людей. Керн был одним из самых странных. Никто не знал, чем он зарабатывает на жизнь, но казалось, что у него всегда были деньги, и он знал почти всех, кто оказался не по ту сторону дороги. Он мне не нравился, но он был полезен”, – писал Хелдер.

Судя по некоторым высокопоставленным соратникам Уитсона, трудно поверить, что он был просто заурядным аферистом или даже обычным агентом ЦРУ. И полковник Тейт был не единственным его контактом в мире высокой разведки. Среди близких друзей Уитсона оказался генерал в отставке Кертис ЛеМэй, а также бывший офицер нацистской разведки Отто Скорцени и мафиози Чарли Барон.

Этот Уитсон также знал почти всех, кто имел отношение к убийствам, включая режиссера Романа Полански, тогдашнего мужа Шэрон, и еще одного убитого Джея Себринга. Уитсон был знаком с барабанщиком Beach Boys Деннисом Уилсоном, который какое-то время тусовался с “Семьей”, а также с самим Чарльзом Мэнсоном.

Его близкий друг и доверенное лицо Нил Каммингс сказал О’Нилу, что Уитсон считал, что мог остановить убийства и что в то время за Мэнсоном “активно наблюдали”, что объясняет, как Уитсон смог позвонить Хатами и сообщить ему новости еще до того, как тела были найдены полицией.

Сообщения Каммингса и других источников, а также косвенные доказательства предполагают, что Уитсон, возможно, прибыл на место преступления вместе с самим Мэнсоном, чтобы инсценировать события до прибытия полиции. Потому что размещение тел не соответствовало показаниям убийц, и были признаки того, что тела перетаскивали, как выяснил О’Нил.

Возможность того, что к убийствам Мэнсона причастен агент ЦРУ, была заманчивой, но это не составляло связного повествования, которое могло бы полностью вытеснить мотив из книги “Хелтер Скелтер”, поэтому О’Нил продолжал копать.

Чтобы выяснить, почему условно-досрочное освобождение Мэнсона так и не было отменено, несмотря на многочисленные аресты, О’Нил сосредоточил свое внимание на Роджере Смите, аспиранте, который некоторое время работал сотрудником по условно-досрочному освобождению Мэнсона, когда он заканчивал докторскую степень по криминологии.

Мэнсон был условно освобожден в Лос-Анджелесе, но переехал в район залива Сан-Франциско, не уведомив комиссию по условно-досрочному освобождению, что было нарушением. Хотя эти доказательства нечеткие, О’Нил считал, что его, возможно, отправили туда намеренно.

Смит в то время участвовал в двух исследованиях, финансируемых из федерального бюджета: в проекте Сан-Франциско, посвященном передовой практике условно-досрочного освобождения, и в проекте исследования амфетамина и его влиянии на агрессивное поведение уличных банд.

Оба этих проекта финансировались Национальным институтом психического здоровья, который в свое время использовался в качестве прикрытия для денег ЦРУ во время психоделических экспериментов программы MKULTRA.

Хотя Смит начинал со средней загрузкой дел, к концу его короткой карьеры в качестве офицера по условно-досрочному освобождению Мэнсон был его единственным клиентом, и у них были необычайно близкие отношения. Летом 1967 года, когда Мэнсон уже превращался из мелкого преступника в кровожадного “гуру”, Смит сыграл важную роль в спасении его и других членов “Семьи” из тюрьмы.

Мэнсон любил читать классическую фантастику Роберта Хайнлайна “Незнакомец в чужой стране” . Этот сюжет о марсианине, создавшем сексуальный культ, во многих смыслах оказал влияние на “Семью”. Мэнсон даже дал Смиту прозвище Джубал в честь персонажа из книги, который действует как защитник главного героя.

Смит был также законным опекуном одного из детей Мэнсона и имел право на выпуск из тюрьмы для детей его секты. Когда некоторые из девочек Мэнсона, находившихся на испытательном сроке, были арестованы, Смит выступил от их имени и убедил судью освободить их.

Среди них была Сьюзен Аткинс, которая позже напишет на стене дома Полански слово “Свинья” кровью Шэрон Тейт. Позже Смит назовет ее “суровой, очень суровой женщиной”, но в то время он сказал судье, что уверен, что она “охотно выполнит любые условия испытательного срока, направленные на ее реабилитацию”.

Смит также безуспешно пытался получить разрешение Мэнсона на поездку в Мексику. По совпадению, он как раз тогда изучал незаконный оборот наркотиков в Мексике.

Подозрительно то, что большинство записей Смита того времени скрыто за тем, что О’Нил назвал “завесой секретности”. Благодаря нескольким апелляциям по закону FOIA О’Нил смог получить только 69 страниц его файла, который, как утверждается, в оригинале имел толщину в четыре дюйма. Из того, что он смог получить, было ясно, что именно Смит предоставил Мэнсону “виртуальный иммунитет” от судебного преследования в тот решающий период, когда его секта набирала силу. В своей диссертации, написанной в рамках своего исследования ARP, Смит писал о важности защиты подопытных от судебного преследования.

Смит также призвал Мэнсона переехать в Хейт-Эшбери, думая, что непринужденная атмосфера хиппи смягчит его, но переезд Мэнсона совпал с темным сдвигом в среде знаменитого района Сан-Франциско.

Так случилось, что проект Смита по исследованию амфетамина выполнялся в бесплатной медицинской клинике Хейт-Эшбери (HAFMC). Клиника была основана Дэвидом Смитом (не родственником), врачом и исследователем. Мэнсон и его группа регулярно приходили сюда, чтобы воспользоваться услугами клиники (венерические заболевания были хронической проблемой для культа свободной любви), но они также приходили навестить лично Роджера Смита даже после того, как он перестал быть офицером по условно-досрочному освобождению Мэнсона. По словам двух бывших врачей, клиника в то время была ограблена, и при этом были украдены только файлы исследования амфетамина Роджера Смита.

Одна из причин, по которой HAFMC могла предлагать свои услуги бесплатно: ее операторы проводили исследования, финансируемые из федерального бюджета. Как и Роджер, Дэвид Смит получал финансирование от федеральных агентств, включая огромные гранты от NIMH, на изучение воздействия запрещенных наркотиков.

Исследование Дэвида Смита включало в себя накачивание лабораторных крыс амфетамином на полной скорости, а также давая им психоделические препараты, такие как ЛСД и мескалин, и вызывая у них агрессивные состояния.

Но самым известным из исследователей, работавших в HAFMC, был Луис Джолион Уэст, психолог, который участвовал в экспериментах ЦРУ по контролю над разумом MKULTRA.

Уэст в свое время исследовал убийцу Ли Харви Освальда Джека Руби, у которого загадочным образом развились психотические иллюзии сразу после визита Уэста. Уэста также приглашали вылечить стокгольмский синдром Пэтти Херст. Он также известен тем, что убил слона коктейлем из ЛСД и амфетамина, пытаясь вызвать агрессивное состояние, которое возникает у слонов во время спаривания.

Но в первую очередь Уэст был известен как психолог, призванный депрограммировать некоторых военнопленных в Корее, которым якобы промыли мозги, заставив их утверждать, что Соединенные Штаты совершили военные преступления.

Концепция “промывания мозгов” была популяризирована за несколько лет до этого Эдвардом Хантером, журналистом, который, как позже выяснилось, был агентом разведки, и случай с корейскими военнопленными был приведен в качестве успешного примера подобной методики.

Опираясь на стереотипы ориенталистов, Хантер утверждал, что китайцы усовершенствовали мистическую древнюю технику контроля над разумом. Реальность была гораздо более приземленной: их просто пытали, чтобы заставить признаться.

Тем не менее, инцидент спровоцировал психологическую гонку вооружений, чтобы найти способ произвести “маньчжурских кандидатов”, которых можно было бы запрограммировать для выполнения секретных миссий. Сверхсекретный проект MKULTRA исследовал множество других разведывательных приложений, включая допросы, курьеров с сообщениями, вживленными в их подсознание, и создание ложных воспоминаний.

О’Нил просмотрел архив документов Уэста, хранящийся в библиотеке Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и обнаружил, что данный психолог подчинялся непосредственно Сиднею Готлибу, главе MKULTRA. Он также нашел исследовательскую работу, финансируемую программой под названием “Психофизиологические исследования гипноза и внушаемости”, в которой Уэст писал следующее:

“Было обнаружено, что возможно взять воспоминание об определенном событии в жизни человека и, с помощью гипнотического внушения, вызвать последующее сознательное воспоминание о том, что это событие никогда не имело место, а что другое (вымышленное ) событие действительно произошло”

Уэст ссылался на использование “новых наркотиков” в сочетании с гипнозом для углубления состояния транса и повышения уязвимости субъекта к внушению. Хотя в там не упоминается ЛСД, этот наркотик начал применяться в психиатрии в Соединенных Штатах всего за шесть лет до исследования, так что он, несомненно, был “новым”.

Как отмечает О’Нил, сильно отредактированная и измененная версия этой статьи была представлена ​​ЦРУ во время расследования Сенатом MKULTRA, которое отрицало успех методов Уэста.

Другой финансируемый MKULTRA проект под названием “Массовая конверсия” использовал информаторов для проникновения в уличные банды, чтобы спровоцировать сдвиг в “основных моральных, религиозных или политических вопросах”.

За два года до убийства Тейт и других, когда Мэнсон находился под опекой Роджера Смита, Уэст предупреждал о росте “культов ЛСД”, утверждая, что этот наркотик снижает психологическую защиту и апеллирует к стремлению молодежи к “общей запрещенной деятельности в мире” и “групповой обстановке, обеспечивающей чувство принадлежности”.

В статье 1965 года, озаглавленной “Опасности гипноза”, Уэст предсказал, что “психи” могут гипнотизировать своих последователей и заставить их совершать насилие. В то время он также работал над книгой, которую никогда не опубликовал, под названием “Экспериментальная психопатология: индукция аномальных состояний”.

Среди файлов его дела О’Нил также нашел вырезку из прессы, датированную 1963 годом, о его обращении в психиатрическую ассоциацию в Орегоне, в которой Уэст хвастался: “Мы находимся на заре новой эры, учимся для первых, пора вызывать временное психическое расстройство в лаборатории”.

В статье упоминается использование ЛСД, лишения сна и гипноза для создания “временных эффектов психического заболевания у нормальных людей”.

Хотя MKULTRA, как считается, уже сворачивал свой проект к тому времени, когда Уэст переехал в Калифорнию, нельзя полностью исключить, что его исследования все еще тайно финансировались ЦРУ. Он все еще получал гранты от многих из тех же организаций, которые служили фронтами в прошлом, в том числе Foundation Fund for Research in Psychiatry, Inc.

Более того, его проект Хейт-Эшбери (HAP) имеет сверхъестественное сходство с печально известным экспериментом MKULTRA под названием Operation Midnight Climax, в котором фальшивые бордели были созданы по всему району залива, а его посетителям вводили наркотики, изменяющие сознание.

Для HAP Уэст аналогичным образом установил поддельные “подушки безопасности” для хиппи и попросил аспирантов одеваться в одежду хиппи, чтобы делать записи об их поведении. Хотя записи, кажется, не указывают на то, что проект снабжал испытуемых лекарствами, он соответствовал стандартным методам работы экспериментов MKULTRA, в которых, как правило, использовались маргинальные группы, такие как заключенные или психически больные.

Впрочем, О’Нил так и не смог найти 100%-ную окончательную связь между Мэнсоном и Уэстом, за исключением того факта, что эти двое занимали одно и то же помещение в одно и то же время. Однако косвенных доказательств он нашел очень много.

В конце концов сам факт того, что какой-то маргинал, который даже читать научился лишь в позднем подростковом возрасте, внезапно становится лидером большой группы людей, которые слушают его так, словно он промыл им мозги, и более того, начинают совершать серийные убийства, весьма подозрительный.

Мэнсон никогда не был специалистом по человеческой психологии, но его методики влияния на “Семью” считаются очень изощренными. Было ли это просто совпадением, что он часто посещал клинику, где работал ведущий мировой эксперт по “промыванию мозгов”?

Официально было давно заявлено, что эксперименты ЦРУ с ЛСД и другими веществами для контроля сознания человека потерпели неудачу, но что, если это не так? Известно, что когда О’Нил изложил эти свои исследования Алану Шефлину, автору книги о секретных экспериментах ЦРУ, и спросил его, может ли это быть неудачным экспериментом MKULTRA, тот ответил ему: “Нет, эксперимент MKULTRA удался”.