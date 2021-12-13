Огромный дискообразный НЛО обнаружили на Марсе

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг (Scott C. Waring) вновь поделился своей необычной находкой.

На снимке поверхности Марса, произведенным космическим аппаратом NASA, уфолог разглядел очертания огромного дискообразного объекта, который, вероятно, потерпел крушение, столкнувшись с поверхностью планеты.

По мнению уфолога, объект имеет дискообразную форму. Скорее всего НЛО потерпел крушение, врезавшись в скалистую поверхность Красной планеты.

Объект размером около 15 метров частично погребен под марсианским грунтом. Это, по мнению уфолога, говорит о том, что НЛО до столкновения имел большую скорость, поэтому пилот аппарата пытался замедлить его движение о поверхность планеты.

Уфолог считает, что еще до падения НЛО был сильно поврежден, так как у его пилота не было другого выбора, кроме как осуществить аварийную посадку. Исследователь обращает внимание на тот факт, что даже инопланетные корабли имеют свои недостатки.

Каньон, где был обнаружен странный объект, возможно, был до краев заполнен этими осадочными слоями, которые впоследствии были разрушены, скорее всего, ветром. Удлиненные холмы могут представлять собой участки горных пород, которые являются более прочными из-за различий в размерах осадочных частиц, химических изменений или того и другого.