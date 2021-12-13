Парень решил вернул бывшей девушке долг в коробке, но лучше бы он этого не делал
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Девушка из Великобритании попросила бывшего молодого человека вернуть денежный долг. Парень не стал отказывать и вернул все, что брал у нее. Аннабель рассказала об этом в своем профиле Тик Ток.
Ролик набрал более чем 2.5 миллиона просмотров. Зрители были неприятно удивлены мелочностью и неблагодарностью мужчины.
Девушка после разлуки с парнем испытывала финансовые сложности и решила напомнить бывшему, что он должен ей 50 фунтов.
Молодой человек не стал делать перевод на карту, а передал деньги оригинальным способом – в обувной коробке с посланием.
Открыв коробку, девушка обнаружила внутри большое количество монет. Она неприятно удивилась этому, но не стала расстраиваться. Блогерша высыпала монеты из коробки в автомат, где можно заменить мелочь на банкноты.
@annabellemackay
when your petty ex owes you money ##crazyex ##good4u ##toxic
♬ good 4 u — Olivia Rodrigo
Зрители высмеяли мелочный поступок, и посчитали, что парень поступил некрасиво.
«Это «гений», который не заслуживает уважения»
«Хорошо, что ты с ним рассталась, он тебя не заслуживает»
«Он приложил много усилий, чтобы унизить себя»
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