Парень решил вернул бывшей девушке долг в коробке, но лучше бы он этого не делал

Девушка из Великобритании попросила бывшего молодого человека вернуть денежный долг. Парень не стал отказывать и вернул все, что брал у нее. Аннабель рассказала об этом в своем профиле Тик Ток.

Ролик набрал более чем 2.5 миллиона просмотров. Зрители были неприятно удивлены мелочностью и неблагодарностью мужчины.

Девушка после разлуки с парнем испытывала финансовые сложности и решила напомнить бывшему, что он должен ей 50 фунтов.

Молодой человек не стал делать перевод на карту, а передал деньги оригинальным способом – в обувной коробке с посланием.

Открыв коробку, девушка обнаружила внутри большое количество монет. Она неприятно удивилась этому, но не стала расстраиваться. Блогерша высыпала монеты из коробки в автомат, где можно заменить мелочь на банкноты.

@annabellemackay

when your petty ex owes you money ##crazyex ##good4u ##toxic

♬ good 4 u — Olivia Rodrigo

Зрители высмеяли мелочный поступок, и посчитали, что парень поступил некрасиво.

«Это «гений», который не заслуживает уважения»

«Хорошо, что ты с ним рассталась, он тебя не заслуживает»

«Он приложил много усилий, чтобы унизить себя»