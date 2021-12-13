Почему люди с лишним весом чаще умирают от СOVID-19 — новый взгляд на проблему



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Немного статистики: девять из десяти смертей от COVID-19 приходятся на страны с высоким процентом ожирения, а среди факторов повышенного риска избыточный вес занимает второе место после пожилого возраста. У полных людей в семь раз повышен риск тяжелого течения болезни и потребность в интенсивной терапии.

Почему же люди с ожирением так тяжело переносят коронавирус? Ученые называют разные причины: от проблем, вызванных сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью), до плохой вентиляции легких из-за слишком интенсивного давления брюшного жира на диафрагму. Но исследователи все больше убеждаются, что уязвимость полных пациентов как-то связана с самим ожирением.

Как SARS-CoV-2 взаимодействует с жировыми клетками

Авторы новой работы предположили, почему люди с ожирением тяжелее болеют и чаще умирают от коронавируса. Группа американских исследователей определила, как SARS-CoV-2 взаимодействует с жировыми клетками. Исследователи изучили жировые ткани некоторых пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили, что частицы нового коронавируса находятся в жирах, окружающих их органы.

Также ученые собрали жировые ткани после бариатрических операций (операций по снижению веса) и экспериментировали с тем, как эти ткани будут взаимодействовать с коронавирусом. Оказалось, что жировые клетки могут быть инфицированы этим вирусом, а еще у них может развиться слабое воспаление.

Иммунные клетки, обнаруженные в жировых тканях, тоже уязвимы для SARS-CoV-2, они даже вызвали более интенсивную иммунную реакцию. Возможно, коронавирус делает жировые ткани своего рода резервуаром, в котором он прячется от иммунной системы, полагают авторы нового исследования, которое еще не прошло рецензирование.

А что говорят другие исследования?

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое провели специалисты бариатрической Кливлендской клиники. В нем впервые оценивалась вероятность развития долгосрочных осложнений после COVID-19 у пациентов избыточным весом.

Оказалось, что эта вероятность довольно высока: 44% участников эксперимента в течение 10 месяцев после выписки потребовалась госпитализация, а 1% участников и вовсе скончался.

По сравнению с пациентами с нормальным индексом массы тела (ИМТ), у людей со средней и тяжелой степенью ожирения, шансы снова попасть в больницу оказались на 28% и 30% больше. Потребность в обследовании — на 25% и 39% больше. Чаще всего таким пациентам была нужна диагностика из-за проблем с сердцем, легкими, сосудами, почками, жкт и психикой.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Этот показатель обычно используется для оценки веса человека — нормальный он, недостаточный или избыточный. В интернете много бесплатных калькуляторов ИМТ, которые помогут понять, нужно ли вам худеть или, наоборот, стоит чуть-чуть поправиться.