Роль как визитная карточка: чем сейчас занимается Евгения Осипова, сыгравшая в сериале “Доярка из Хацапетовки”

Евгения Осипова – актриса, творческая биография которой началась очень быстро. Тем не менее у артистки получилось поймать птицу счастья за хвост и войти в число популярных актрис современности. У Евгении Осиповой одинаково хорошо получаются как положительные, так и отрицательные персонажи.

Детство и юность

Осипова появилась на свет в мае 1986 года. Евгении было девять лет, когда не стало папы. Оторвавшийся тромб не оставил тридцатилетнему мужчине шанса на жизнь. Дочку поднимала мать.

В четырнадцать лет Евгения решила пойти в модельную школу и ради заветной мечты отказалась от новых брюк. В школе оценили девушку, фотографии которой увидели в столичном агентстве, пригласили сотрудничать.

В Москву Осипова переехала еще ученицей старших классов. Будущая актриса самостоятельно перевелась в столичную школу, устроилась в McDonald’s и сняла жилье. Очень скоро поступило предложение от французского агентства. Карьера Осиповой складывалась замечательно, но голову девушке не вскружила.

Молодость

Евгения планировала поступать на экономический факультет. Но отправилась штурмовать театральное училище. На вступительных испытаниях не обошлось без курьеза. В комиссии попросили назвать имена 3 сестер Антона Чехова. Осипова ответила, что не обязана помнить их. Затем уже Евгения поняла, что речь шла о героинях произведения автора. Поразительно, но абитуриентка поступила в университет с первого раза.

Во время обучения Евгения попала в театр «У Никитских ворот». На сцене Осипова появлялась в постановках «Женское», «Над пропастью во ржи» и других. Позже артистка год проработала в Театре сатиры.

Фильмография

Знакомство с кинематографом состоялось еще в студенчестве. После ряда работ Осипова появилась в роли служанки в «Талисмане любви». На одной площадке Евгении посчастливилось поработать вместе с Марией Порошиной, Евгенией Симоновой и Валерием Золотухиным.

Не всем молодым артисткам так везет, как ей. Сразу после окончания института Евгению пригласили на главную роль в кинокартине «Доярка из Хацапетовки». Образ провинциальной девушки в исполнении Осиповой получился очень трогательным, телезрители полюбили артистку. После премьеры Евгения проснулась известной. Эта роль стала ее визитной карточкой.

В 2010 году отечественные зрители увидели телесериал «Башня», в котором артистка исполнила главную роль. По задумке каждый из персонажей становится воплощением одного из грехов. Героиня Евгении ассоциировалась с убийством.

Популярность артистки возросла после киносъемок в молодежном телесериале «Закрытая школа». Героиня Осиповой – дочь адвоката, которая ни в чем не нуждалась, но после гибели папы попала в закрытый пансион.

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Захватывающей была работа в телепроекте «МЧС». Трюки Осипова выполняла самостоятельно: прыгала с парашютом, ныряла в ледяную воду без акваланга, висела на высоте. Во время киносъемок случились 2 мистических случая: описанные в телесериале истории повторялись в настоящей жизни. Не обошлось и без курьезов: автомобиль с актерами попала под лед. Выбраться получилось только после того, как были разбиты окна.

Помимо этого Евгения прошла кинопробы в комедийный телесериал «Кухня», который был признан самым дорогим ситкомом, снимавшимся на телеканале СТС. Есть в фильмографии Осиповой и драмы о спортсменах. В фильме «Городская рапсодия» она исполнила роль лыжницы Евгении Ремизовой, которая после аварии становится инвалидом.

Личная жизнь

Очень долго в личной жизни артистки царила неопределенность. Евгении приписывали романтические отношения с Андреем Барило и Сергеем Швыдким. Но ситуацию поменяла одна встреча.

С будущим мужем Анатолием Симченко актриса познакомилась на киносъемках «Башни». Снимали сцену, в которой Евгении необходимо было раздеваться перед камерой. Артистка никак не могла расслабиться, а кинооператор пытался разрядить обстановку. Симченко сказал, что с такой фигурой только обнаженной и сниматься. После съемочного дня молодой человек пригласил Осипову на свидание, а очень скоро между ними завязался роман.

Плотный рабочий график не разрешал им проводить часто время, поэтому быстро решили жить вместе. Изначально они не строили планы на будущее.

Все поменялось с появлением сына в 2012 году. Муж и жена почувствовали себя настоящей семьей. В настоящее время у Осиповой и Симченко уже двое детей. В Шесть лет назад у них родилась дочь Соня. Семейные фотографии появляются на официальной странице актрисы в «Инстаграме». На счету Евгении – съемки в журнале XXL, на которые она решилась десять лет назад.

Инциденты

Осипова была фигуранткой дела о нападении. Три года назад Евгения вместе с соседками по дому находилась во дворе, на детской площадке. Супруг одной из них был возмущен поведением своей жены. Мужчина устроил драку. Осипова пыталась защитить знакомую от мужа, но тот применил против актрисы физическую силу.

Евгения была госпитализирована с травмами. На поправку актриса пошла очень быстро. После выписки актриса обратилась в полицию с заявлением на соседа.