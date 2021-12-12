“Кольца” на шее не признак старости, они могут появиться и в 25. Причины, по которым приходится идти к косметологу слишком рано

Существует распространенное заблуждение, что складки и морщины на шее — один из главных признаков старения. Однако косметологи и врачи утверждают, что этот косметический дефект может появиться по нескольким причинам. Определив проблему, избавиться от нее будет намного легче.

Неправильная осанка

Одной из главных причин появления складок на шее является неправильная осанка. Дело в том, что голова удерживается в нужном положении с помощью позвоночного столба и мышц. При соблюдении правильной осанки нагрузка на мускулы распределяется равномерно.

Нарушения осанки могут возникать по ряду причин, среди которых:

длительное пребывание перед компьютером или телефоном — это объясняется тем, что при работе с гаджетами люди чаще всего наклоняют голову вперед или вытягивают шею; опускание головы во время ходьбы — про таких людей говорят «ходит, “уткнувшись” глазами в землю».

Врачи отмечают, что при неправильной осанке возникает ряд физиологических изменений. Если голова выдвинута вперед или всегда наклонена вниз, большая часть нагрузки переносится на 7-й шейный позвонок. В этот момент шея становится несколько короче, возникает спазм мышц, начинает формироваться холка.

Такие изменения влияют на состояние платизмы (широкой мышцы, которая расположена в передней части шеи). Особенность этой мышцы заключается в том, что она не прикреплена к костям. Ее форма сохраняется только благодаря ее упругости. При этом патизма выполняет еще одну важную функцию — поддерживает упругость кожи в этой области.

При изменении осанки, укорачивании шеи и спазмах патизма теряет свою упругость. В результате состояние кожи на шее также ухудшается.

Чтобы предотвратить раннее появление морщин в области шеи, необходимо исправить осанку.

Спазмирование мышц

На внешний вид кожи в области шеи оказывает влияние гипертонус мышц:

При спазмировании мышц, расположенных в передней части шеи (за платизмой), начинает опускаться подъязычная кость. В этом случае кожа также опускается, что приводит к формированию поперечных складок. Гипертонус боковых мускулов вызывает морщины сбоку, отечность и дряблость кожи. Зажатие трапециевидной мышцы, находящейся на задней части шеи, часто провоцирует рост холки. Повышенный тонус жевательных мышц оказывает влияние на платизму и приводит к возникновению тяжей.

Однако косметический дефект — только одна из проблем, вызванных гипертонусом мышц. Впоследствии спазмирование может привести к остеохондрозу, мигреням, снижению качества зрения.

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Устранить гипертонус и укрепить мышцы можно с помощью:

регулярной разминки, в которой задействованы мускулы спины и шеи; массажа (или самомассажа).

Нарушение кровообращения

Для сохранения красоты и упругости коже необходим постоянный приток питательных веществ и кислорода. Помимо прочего, эти компоненты участвуют в формировании коллагена и эластина (белков, отвечающих за эластичность и молодость кожи).

Доставка питания осуществляется посредством кровотока. Если в области шеи нарушается кровообращение, то возникает нехватка полезных веществ.

Самыми распространенными причинами нарушения кровоснабжения называют:

малоподвижный образ жизни; избыточный вес; нарушения осанки; заболевания кровеносной системы.

В большинстве случаев решить проблему можно с помощью комплексного подхода:

регулярных физических нагрузок; массажа шеи, декольте и плеч; контрастного душа.

Нарушения лимфотока

Состояние и внешний вид кожи во многом зависит от правильной работы лимфосистемы. Врачи подчеркивают, что в области шеи находится 3 важных центра: лимфоузлы под ушами, около ключицы и в подмышечных впадинах.

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Нарушение лимфотока может происходить по нескольким причинам, среди которых заболевания сердца, почек, сосудов.

В этих случаях развивается лимфостаз (тканевая жидкость не выводится, а накапливается в тканях). При этом возникают следующие симптомы:

отечность; появление провисания кожи; морщины (поперечные кольца на шее).

Для ускорения оттока жидкости врачи рекомендуют применять технику лимфодренажа. Для этого ставят пальцы на лимфоузлы под ушами и слегка надавливают в течение нескольких секунд. После этого проводят ладонями до узлов у ключицы, повторяют надавливание и двигаются к подмышечному лимфацентру.

Недостаточный уход за кожей

Косметологи отмечают, что многие женщины уделяют области шеи крайне мало внимания. Это и становится одной из причин раннего появления морщин. Необходимость тщательного ухода объясняется некоторыми особенностями кожи в области шеи:

Эпидермис в этой части тела имеет крайне мало сальных желез. В результате этого шея плохо защищена от потери влаги и негативного влияния внешних факторов (ультрафиолет, перепады температур). Недостаток меланоцитов. Такие клетки отвечают за выработку меланина (пигмента, который защищает покровы от УФ-излучения). Этот факт объясняет склонность кожи шеи к быстрому фотостарению.

Таким образом, для поддержания упругости эпидермиса в этой части тела необходимо регулярно применять уходовую косметику для очищения, увлажнения и питания.