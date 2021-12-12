 

Диетолог рассказала, что цикорий помогает нормализовать обмен веществ и пищеварение

12.12.2021, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ирина Денисова, диетолог, пояснила о полезных свойствах цикория. Растение оказывает позитивное влияние на функционирование пищеварительной системы и помогает нормализовать обмен веществ.
Специалист объясняет, что в цикории содержится до 75% инсулина – вещества, которое играет роль мощного пребиотика. Растение помогает улучшить обменные процессы в пищеварении, понижает уровень сахара в крови и борется с болезнетворными бактериями.

Такие свойства все вместе положительно влияют на лечение диабета, а также на процесс борьбы с лишними килограммами. Но нужно понимать, что если не изменить собственный рацион и не добавить физические нагрузки, то избавиться от лишнего веса только с помощью цикория не получится. Эксперты подчеркнули, что в определенных случаях употребление растения может оказаться опасным. Пить такой напиток нельзя людям, которые страдают от желчнокаменной болезни и варикозного расширения вен.

Диетологи напоминают, что положительно на микрофлору кишечника влияет и клетчатка, которую лучше всего употреблять на завтрак. Также в первом приеме пищи должны быть и белковые продукты.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Названы лучшие напитки от изжоги

21.10 / Школьный сторож Лены Миро – Личное мнение

03.12 / Бикси станет самой модной стрижкой зимы 2022: как выглядит и кому подойдет гибрид боба и пикси

11.11 / Жириновский назвал самый “прогнивший” регион России

24.08 / Ляйсан Утяшева поделилась своими принципами правильного питания летом

05.09 / В Иерусалиме нашли применявшуюся для обмана в торговле древнюю гирю

09.07 / Россиянам сообщили о риске появления новых схем отъема жилья

19.06 / Детская книга Меган Маркл “Скамейка” стала бестселлером, или Новые достижения графини

13.04 / Момент столкновения легковушки с грузовиком попал на видео

01.03 / Названы предупреждающие симптомы жировой болезни печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика