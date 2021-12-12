Диетолог рассказала, что цикорий помогает нормализовать обмен веществ и пищеварение

Ирина Денисова, диетолог, пояснила о полезных свойствах цикория. Растение оказывает позитивное влияние на функционирование пищеварительной системы и помогает нормализовать обмен веществ.

Специалист объясняет, что в цикории содержится до 75% инсулина – вещества, которое играет роль мощного пребиотика. Растение помогает улучшить обменные процессы в пищеварении, понижает уровень сахара в крови и борется с болезнетворными бактериями.

Такие свойства все вместе положительно влияют на лечение диабета, а также на процесс борьбы с лишними килограммами. Но нужно понимать, что если не изменить собственный рацион и не добавить физические нагрузки, то избавиться от лишнего веса только с помощью цикория не получится. Эксперты подчеркнули, что в определенных случаях употребление растения может оказаться опасным. Пить такой напиток нельзя людям, которые страдают от желчнокаменной болезни и варикозного расширения вен.

Диетологи напоминают, что положительно на микрофлору кишечника влияет и клетчатка, которую лучше всего употреблять на завтрак. Также в первом приеме пищи должны быть и белковые продукты.

Источник: riafan.ru