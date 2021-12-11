Ботильоны не подойдут для невысоких девушек: как выбрать зимнюю обувь модницам с толстыми икрами, короткой ступней и не только

Подобрать красивую, модную и удобную обувь на зиму иногда бывает достаточно сложно. Зачастую бывает так, что если обувь выглядит красиво, то она не всегда соответствует конструктивным особенностям или достаточно неудобная. Зачастую ботинки на ногах у девушек выглядят совершенно не так, как на картинках модных журналов.

Кроме того, к длинным и коротким, полным и худым ногам подходят совершенно разные типы обуви. Именно поэтому при выборе ботинок нужно учитывать особенности своего телосложения, длину ног и множество других факторов.

Естественно, идеальные ботинки обязательно должны соответствовать многим критериям, именно поэтому, зная основные правила, можно найти подходящую пару как по стилю, так и по конструкции. Вот несколько советов относительно того, как сделать правильный выбор, чтобы обувь на ногах выглядела просто фантастически.

Короткие ноги

Если ноги короткие, то нужно выбирать ботинки так, чтобы визуально удлинить конечности. Проще всего это сделать, если верхняя часть ботинка не будет слишком сильно контрастировать с одеждой и бросаться в глаза. Именно поэтому по цвету и фактуре все это должно быть похоже на комплект.

Отличным вариантом станут сапоги длиной до бедра или же колена. Хорошо если будет совпадать цвет обуви, чулок и платья. Ботинки не должны визуально обрезать ноги, так как это сделает конечности еще более короткими.

Женщинам с короткими и массивными ногами не стоит выбирать ботильоны. Естественно, есть несколько красивых вещей, с которыми можно поэкспериментировать. Чтобы минимизировать цветовой контраст, стоит выбрать чулки или облегающие брюки в тон ботильонов. Это поможет визуально добавить длину ногам, особенно если обувь на каблуках.

Также стоит позаботиться об украшениях на обуви. Это поможет визуально расширить или же сжать фигуру, еще больше укорачивая ноги.

Массивные икры

Сапоги, доходящие длиной до середины икры, идеально подойдут только лишь для женщин, которые имеют стройные ноги.

Именно поэтому нужно выбирать ботинки так, чтобы они способствовали визуальному сужению конечностей.

Стоит избегать слишком тесных и облегающих сапог. Также нужно отказаться от украшений. Следует придерживаться принципа “чем меньше, тем лучше”. Если ботинки не гармонируют с нарядом или же не слишком модные, то это будет очень сильно бросаться в глаза.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полные коренастые ноги

Для женщин с таким типом ног просто отлично подойдут сапоги, доходящие высотой до середины икры.

Привлекают внимание к более толстым участкам ноги сапоги с вырезом на щиколотке. Особенно некрасиво это смотрится в сочетании с широкими штанинами. Именно поэтому таких нарядов нужно постараться избегать любой ценой.

Модные сейчас сапоги-чулки являются не самым лучшим выбором, так как они очень сильно облегают ноги, демонстрируя все имеющиеся недостатки.

Если конечности короткие, стоит выбирать обувь на высоких каблуках, чтобы визуально немного удлинить их. Это поможет сделать толстые икры и массивные лодыжки более привлекательными.

Не стоит выбирать слишком короткие ботинки с круглым носком. Такая обувь визуально делает конечности еще более короткими.

Лучше всего отдать предпочтение высоким сапогам с узким носком. Такая обувь поможет сделать ноги более привлекательными и стройными.

Как сделать правильный выбор

В магазинах есть большое количество обуви самых различных форм, стилей и материалов, именно поэтому каждая женщина сможет найти то, что ей больше всего подойдет.

Если ничего не приглянется, то можно выбрать универсальный вариант. В таком случае отлично подойдут сапоги на толстом каблуке средней высоты. Это выглядит максимально эффектно и женственно.