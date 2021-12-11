 

Смерть Александра Градского ставит под угрозу шоу «Голос»

11.12.2021, 16:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Александр Градский, композитор, многие годы был наставником вокального шоу «Голос». После смерти знаменитости фанаты стали волноваться о дальнейшей судьбе проекта.
В Instagram, на странице шоу, опубликовали анонс нового выпуска. Фрагмент 10 сезона оказался последним, где можно увидеть Александра Градского. Поклонники стали бурно комментировать публикацию и дискутировать о судьбе «Голоса». Часть пользователей считает, что после смерти одного из главных наставников, шоу может перестать существовать.

Как пишет «iReactor», фанатка пояснила о прочтении правил и договоренностей конкурса. Там отмечено, что в случаи выбывания наставников, проект может быть закрыт. Руководители Первого канала не дают официальных комментариев о дальнейшем существовании шоу. Основатели шоу отметили, что в память о покойном артисте 10-й сезон завершат.

Напомним, что Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. За 2 дня до смерти артист был госпитализирован в столичную больницу. Причиной смерти стал инфаркт.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Малышка и силиконовая наставница – Личное мнение

16.02 / Компания Apple пообещала бесплатный ремонт Apple Watch в случае возникновения проблем с зарядкой

06.07 / Скандалы: У Никиты Белых обнаружили превышение

07.08 / Москва прирастет отдельными районами Санкт-Петербурга

24.05 / Мнение: Бульбофюрер примерил роль Джокера

18.09 / Валентину Легкоступову могли насильно выдать замуж

09.02 / Искусственный интеллект научился предсказывать близость смерти

09.04 / Мнение: На основании разжигания абсолютной ненависти к населению Донбасса

17.06 / Мнение: Пресс-конференции

28.10 / Мнение: Скуратов и святые 90-е

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика