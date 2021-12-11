Смерть Александра Градского ставит под угрозу шоу «Голос»

Александр Градский, композитор, многие годы был наставником вокального шоу «Голос». После смерти знаменитости фанаты стали волноваться о дальнейшей судьбе проекта.

В Instagram, на странице шоу, опубликовали анонс нового выпуска. Фрагмент 10 сезона оказался последним, где можно увидеть Александра Градского. Поклонники стали бурно комментировать публикацию и дискутировать о судьбе «Голоса». Часть пользователей считает, что после смерти одного из главных наставников, шоу может перестать существовать.

Как пишет «iReactor», фанатка пояснила о прочтении правил и договоренностей конкурса. Там отмечено, что в случаи выбывания наставников, проект может быть закрыт. Руководители Первого канала не дают официальных комментариев о дальнейшем существовании шоу. Основатели шоу отметили, что в память о покойном артисте 10-й сезон завершат.

Напомним, что Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. За 2 дня до смерти артист был госпитализирован в столичную больницу. Причиной смерти стал инфаркт.

Источник: inforeactor.ru