 

Эксперты назвали 10 незаменимых фиолетовых продуктов для здоровья сердца

11.12.2021, 15:52, Разное
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Фиолетовые продукты могут похвастаться особыми полезными свойствами. Для улучшения здоровья сердца нужно употреблять баклажаны и виноград.
Если человек хочет питаться правильно, то на его столе всегда должна быть продуктовая «радуга». Природа наградила большинство фруктов и овощей ярким окрасом, и цель этого не только привлекать внимание. Цвет натуральным продуктам придают биологически активные вещества, которые имеют определенные полезные свойства.

В фруктах и овощах фиолетового цвета много антоцианов. Эти растительные флавоноиды относятся к природным пигментам, которые и придают плодам соответствующий окрас. Они укрепляют стенки кровеносных сосудов, уменьшают риск развития инсульта и улучшают зрение. Исследования показали: если употреблять продукты с высоким процентом антоцианов, то вероятность сердечного приступа снижается на 32%. К тому же, фиолетовые овощи и фрукты, к примеру, виноград и баклажаны, богаты антиоксидантами. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки организма от их негативного влияния.

В фиолетовых продуктах много полифенолов, которые позитивно влияют на когнитивные способности мозга: улучшается память, стабилизируется мышление. Есть факты влияния картофеля на метаболизм и работу сердца. Также эксперты рекомендуют включить этот продукт в рацион, если человек употребляет много жирной пищи. Кроме вышеперечисленных овощей и фруктов, пользу для организма приносит ежевика, черника, инжир, красный лук и базилик, черная смородина, слива и другие.

Источник: doctorpiter.ru



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