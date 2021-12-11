 

Напавших на мужчину в подземном переходе в Москве задержали

11.12.2021, 15:16, Разное
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“В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта”, – сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Полицейские задержали трех граждан России. Это уроженцы Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

Сообщения о том, что в драке участвовали мигранты, не подтвердились.

Нарушителей доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ “Хулиганство”.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько неизвестных мужчин избивают прохожего в подземном переходе. Судя по камерам видеонаблюдения, инцидент произошел 5 декабря.



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