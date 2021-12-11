 

Умер выступивший на “Евровидении” народный артист Михаил Финберг

11.12.2021, 11:36, Разное
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Утром 11 декабря стало известно о смерти дирижера Михаила Финберга. Народный артист Белоруссии скончался на 75 году жизни. Трагическую новость сообщил телеканал ОНТ. Позже информацию подтвердили в министерстве здравоохранения республики.

Михаил Яковлевич был руководителем Национального академического концертного оркестра, профессором
Белорусской государственной академии музыки. В начале 2000-х артист входил в Совет Республики Национального собрания РБ и в совет при комитете по госпремиям. 15 лет назад его наградили Орденом Франциска Скорины.

Финберг работал со многими звездами. Например, он выступал вместе с Филиппом Киркоровым на песенном конкурсе “Евровидение” в 1995 году, был дирижером оркестра. Тогда будущий народный артист России исполнил композицию “Колыбельная для вулкана”. Позже Михаил Яковлевич стал одним из членов жюри национального отбора Белоруссии на этот конкурс.

О смерти Михаила Финберга сообщили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Лидер республики выразил соболезнования близким народного артиста. Где состоится прощание с дирижером, пока неизвестно. Об этом родные покойного, вероятно, сообщат позже.



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