 

Борисова прокомментировала высказывание Булановой о домогательствах

11.12.2021, 11:30, Разное
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Ведущая Дана Борисова прокомментировала высказывание певицы Татьяны Булановой по поводу домогательств. Исполнительница хита «Не плач» назвала всех женщин, подвергшихся харассменту, девушками легкого поведения.
Заявление Булановой спровоцировало неоднозначную реакцию в обществе. Недавно певица вспомнила, как однажды состоятельный бизнесмен пытался завоевать ее внимание. Помощники предпринимателя постоянно призывали исполнительницу встретиться с мужчиной. В замен ей предлагались различные материальные блага. Тогда за Татьяну Буланову заступился ее возлюбленный.

После откровений Булановой Дана Борисова с определенной долей иронии поздравила ее с тем, что она является самой настоящей женщиной. Ранее блондинка более резко высказывалась в адрес звезды 90-х. Ведущая заявляла, что Буланова, находясь на пике популярности, постоянно общалась с криминальными личностями и часто меняла избранников.

Серия признаний о домогательствах началась с Елены Прокловой. В начале года знаменитость заявила, что ее внимания требовал известный актер и режиссер. Имя мужчины она называть не стала, но многие предположили, что речь идет об Олеге Табакове, пишет портал «Глобал.МСК».



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