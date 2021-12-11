Борисова прокомментировала высказывание Булановой о домогательствах

Ведущая Дана Борисова прокомментировала высказывание певицы Татьяны Булановой по поводу домогательств. Исполнительница хита «Не плач» назвала всех женщин, подвергшихся харассменту, девушками легкого поведения.

Заявление Булановой спровоцировало неоднозначную реакцию в обществе. Недавно певица вспомнила, как однажды состоятельный бизнесмен пытался завоевать ее внимание. Помощники предпринимателя постоянно призывали исполнительницу встретиться с мужчиной. В замен ей предлагались различные материальные блага. Тогда за Татьяну Буланову заступился ее возлюбленный.

После откровений Булановой Дана Борисова с определенной долей иронии поздравила ее с тем, что она является самой настоящей женщиной. Ранее блондинка более резко высказывалась в адрес звезды 90-х. Ведущая заявляла, что Буланова, находясь на пике популярности, постоянно общалась с криминальными личностями и часто меняла избранников.

Серия признаний о домогательствах началась с Елены Прокловой. В начале года знаменитость заявила, что ее внимания требовал известный актер и режиссер. Имя мужчины она называть не стала, но многие предположили, что речь идет об Олеге Табакове, пишет портал «Глобал.МСК».