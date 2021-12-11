Мнение: Об ультиматуме Кадырова

Ну вот и всё!

Как говорят в определённых кругах, «недолго музыка играла». А что и сколько там осталось фрайеру, уже можно просчитать наперёд. Наверное…

Ведь против него вышел сам глава Чечни, всемогущий падишах Рамзан #Кадыров, который вообще слишком «дерзко» активизировался в последние месяцы. Теперь его дерзость распространилась на…

официального собеседника самого кремлёвского правителя. Под прицел чеченского лидера попал известный кинорежиссёр, член президентского Совета по правам человека, Александр Сокуров. Который решился «раскрыть глаза» нынешнему главе государства на происходящее в национальных республиках – на их уже даже не самостоятельную, а самостийную политику, на выживание русских из кавказских регионов, на формирование национальных войск и т.п.

Наивный!

Как будто Владимир #Путин, которому на стол каждый день ложатся «закрытые» аналитические сводки, сам этого не знает. Да он и понимает, быть может, суть происходящих процессов намного лучше, чем все эти интеллигенты. Но…

Короче, Рамзана Кадырова до крайности возмутили слова Александра Сокурова о том, что в национальных республиках «есть даже армии, появился падишах». А также о том, что «на Северном Кавказе… сейчас русских почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках «коренных» людей».

«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — написал глава Чеченской Республики в своём Telegram-канале. И добавил: «Не нравится мне эта продажная морда!». Тут, как любит говорить сам падишах-академик, «кто не понял — тот поймёт».

Между прочим, непосредственно Владимир Путин в ответ на слова Александра Сокурова заявил просто: «К отношениям среди вайнахов я прошу вас относиться серьёзно. Две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьёзно надо относиться. И вот так на всю страну об этом говорить непозволительно… Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?».

Получается, чеченцев опасается даже сам бесспорный Национальный Лидер™. Вероятно, понимает, что реальную Третью Чеченскую, в отличие от гипотетической Третьей Мировой, #Россия точно не выдержит. Отсюда и раздражённый приказ: «не нагнетать». Думается, что и Рамзан Кадыров прекрасно понимает эту слабость главы сверхдержавы. А потому и предъявляет ультиматум за ультиматумом. Причём небезуспешно: думаете, Марго Симонян по своей воле так просто побежала к чеченскому падишаху мириться?

Ну хотя бы члена своего «карманного» СПЧ Владимир Путин сумеет защитить от бывшего боевика?

Или, помявшись немного, таки сдаст?

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