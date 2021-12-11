 

В Крыму обвинили Украину в провокации “горячего конфликта в центре Европы”

11.12.2021, 8:36, Разное
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Накануне ФСБ России сообщила, что корабль ВМС Украины “Донбасс” приближается к Керченскому проливу (к западу от Крыма) и отказывается менять курс. Российская спецслужба сочла это провокацией. Экипаж развернул корабль тогда, когда стало известно об окончании телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Позже член Совета Федерации РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН обратить внимание на военные провокации Украины в Черном море. По словам сенатора, такие действия могут привести к “горячему конфликту в самом центре Европы”.

Ковитиди отметила, что Украина устраивает провокации, в то время как Россия пытается поддерживать международную безопасность.

Напомним, подобный инцидент в Черном море произошел в 2018 году. Тогда три украинских военных корабля пересекли границу России и направились к проливу, игнорируя требования российских властей. Корабли и экипаж были задержаны. Спустя год Украине передали военных, которые нарушили границу, а позже – корабли.

Ранее “Дни.ру” писали о новом законопроекте, который был внесен в Верховную Раду. В документе идет речь о наказании для тех, кто публично отрицает “агрессию” России и “оккупацию” Крыма. Такие граждане могут быть оштрафованы почти на две тысячи долларов.



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