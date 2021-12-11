Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь

Лайфхаком, рассказывающим о том, как застегнуть рубашку, поделилась блогерша из Инстаграма. Видео моментально стало популярным и развирусилось по социальным сетям.

Представительницы слабого пола нередко сталкиваются с проблемой, когда рубашка сидит не по фигуре, плохо закрывает зону груди, топорщится.

Во избежание подобных проблем блогерша предложила свежие идеи.

Как правило, одежда из трикотажа со временем меняет форму. Так как ткань деформируется, вернуть ее в первоначальное состояние не представляется возможным, девушка посоветовала попробовать лайфхак.

Чтобы полочки одежды не разъезжались в зоне бюста, нужно застегнуть пуговицу не так, как обычно.

Кристина, так зовут автора видео, предлагает сделать это по диагонали, благодаря чему верхнее крепление оказывается продетым в другую петлю, а нижняя будет опущена вниз.

Такая рекомендация позволит скрыть грудь, сделает общий внешний вид более привлекательным. Ролик просмотрел практически миллион пользователей, собрало множество комментариев:

«И почему я не догадалась сделать так пару десятков лет назад»

«Я сегодня столкнулась с такой проблемой»

«Большое спасибо за совет, обязательно попробую»