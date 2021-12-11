 

День святителя Феодора Симоновского: традиции и приметы 11 декабря

11.12.2021, 7:52, Разное
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История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. Феодор Симоновский был епископом Русской церкви, архиепископом Ростовским. В свое время он являлся учеником преподобного Сергия Радонежского и духовным наставником Дмитрий Донского. Первый игумен и основатель Симонова монастыря. Переводчик, иконописец.

Будущий святитель
родился в семье родного брата преподобного Сергия Радонежского Стефана. Год
рождения неизвестен. Встречается датировка 1339 или 1340. Родом он был из ростовских бояр.

Что нельзя делать 11 декабря

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя делать уборку вечером, чтобы не
отметить Рождество “с нечистой силой”. Также нельзя ничего давать в
долг соседям, даже продукты питания – чтобы не отдать свое счастье.

Приметы и традиции

Этот церковный праздник в народе называют Сойкиным днем. На Руси верили, что у этой птицы на крыльях находятся
небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

В этот православный праздник считалось хорошей приметой услышать крик сойки. 11 декабря надо прислушиваться к советам старших. Также в Сойкин день можно погадать на монетах. Нужно
кинуть горсть разных монет и достать одну. Чем выше ценность выбранной монеты, тем
лучше будут идти у гадающего финансовые дела.

  • Если рано утром в колодце слышно тихое журчание – жди прибыли.
  • Сухая и холодная погода – лето будет сухим и жарким.
  • Гуси часто хлопают крыльями – к потеплению.


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