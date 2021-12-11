Минстрой предложил создать госсистему аренды жилья

За ее обход предполагаются штрафы.

Минстрой разработал законопроект о создании специальной государственной информсистемы (ГИС) для регистрации договоров об аренде квартир, апартаментов и машиномест. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта, который находится в распоряжении редакции.

Ведомство мотивирует свою инициативу «обелением рынка и защитой интересов нанимателей». В проекте сказано, что бюджет государства недополучает до 162 млрд рублей в год из-за скрытия сведений о сдачи жилья. Минстрой рассчитывает с 2023 по 2025 год дополнительно собрать с помощью системы 62,8 млрд рублей.

В документе также сказано, что владельцы имущества и арендаторы должны будут производить все расчеты через ГИС. Также в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений необходимо будет размещать в системе информацию об их сроках и размере платы.

Минстрой предлагает накладывать штрафы за проведение расчетов вне ГИС. Для физлиц штраф составит от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

За отказ размещать информацию или ее искажение жителей обяжут выплатить от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, бизнес — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закуток, закуток, я тебя съём!

В Москве резко подорожало арендное жилье — безумные деньги теперь просят даже за «убитые» квартиры. И лучше не станет

Заместитель министра строительства Никита Стасишин рассказал, что авторы законопроекта ожидают его внесение в Госдуму в весеннюю сессию.

Он также сообщил ТАСС, что владельцами платформы будут Минстрой, ДОМ.РФ и частный инвестор, при этом «ни копейки бюджетных денег не пойдет на ее разработку».

По данным РБК, арендатор при оплате съемного жилья через ГИС будет обязан заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту. Размер комиссии в законопроекте не указан.

—