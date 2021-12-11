 

Минстрой предложил создать госсистему аренды жилья

11.12.2021, 7:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За ее обход предполагаются штрафы.

Минстрой разработал законопроект о создании специальной государственной информсистемы (ГИС) для регистрации договоров об аренде квартир, апартаментов и машиномест. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта, который находится в распоряжении редакции.

Ведомство мотивирует свою инициативу «обелением рынка и защитой интересов нанимателей». В проекте сказано, что бюджет государства недополучает до 162 млрд рублей в год из-за скрытия сведений о сдачи жилья. Минстрой рассчитывает с 2023 по 2025 год дополнительно собрать с помощью системы 62,8 млрд рублей.

В документе также сказано, что владельцы имущества и арендаторы должны будут производить все расчеты через ГИС. Также в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений необходимо будет размещать в системе информацию об их сроках и размере платы.

Минстрой предлагает накладывать штрафы за проведение расчетов вне ГИС. Для физлиц штраф составит от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

За отказ размещать информацию или ее искажение жителей обяжут выплатить от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, бизнес — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закуток, закуток, я тебя съём!

В Москве резко подорожало арендное жилье — безумные деньги теперь просят даже за «убитые» квартиры. И лучше не станет

Заместитель министра строительства Никита Стасишин рассказал, что авторы законопроекта ожидают его внесение в Госдуму в весеннюю сессию.

Он также сообщил ТАСС, что владельцами платформы будут Минстрой, ДОМ.РФ и частный инвестор, при этом «ни копейки бюджетных денег не пойдет на ее разработку».

По данным РБК, арендатор при оплате съемного жилья через ГИС будет обязан заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту. Размер комиссии в законопроекте не указан.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Мнение: Планово-убыточные США

22.10 / Стильные куртки-бомберы осенью: как сочетать их с длинной юбкой, вязаным свитером и не только

24.02 / Мнение: Две конфорки – за глаза; откуда в нас ненависть к еде

17.08 / Ученые описали новые последствия пандемии коронавируса

29.12 / Мнение: И по настоящему спою новую песню (с)

01.07 / Поправки с хрустом

19.11 / Является ли вся Вселенная ничем иным, как мыслью, созданной Богом?

27.02 / Мнение: Письмо: “Виртуальное веселье”

21.10 / Пригожин потребовал от Леонида Волкова 5 млн рублей в качестве «компенсации морального вреда»

14.12 / Мнение: Творчество Нормана Роквелла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика