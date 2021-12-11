Мнение: Ялтинские челюсти
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Примечательное культуродство от современных царебожников в Ливадии.
По качеству практически рядом с бандеровскими голодоморными поделками.
Будем считать, что автор просто прикалывается, иначе его надо отправить на психиатрическое освидетельствование.
Расскажите кто-нибудь местным блаженным, что в Россию мы вернулись уже 8 лет назад.
Тут прекрасно все. Прости их, Государь!
К сожалению или к счастью, сей арт-перфоманс долго не простоял и авторы решили его спрятать.
А должны были нагнетать позитив. Даешь больше позитивных памятников.
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Источник: Colonel Cassad
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