Мнение: Ялтинские челюсти

Примечательное культуродство от современных царебожников в Ливадии.

По качеству практически рядом с бандеровскими голодоморными поделками.

Будем считать, что автор просто прикалывается, иначе его надо отправить на психиатрическое освидетельствование.



Расскажите кто-нибудь местным блаженным, что в Россию мы вернулись уже 8 лет назад.



Тут прекрасно все. Прости их, Государь!

К сожалению или к счастью, сей арт-перфоманс долго не простоял и авторы решили его спрятать.



А должны были нагнетать позитив. Даешь больше позитивных памятников.

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