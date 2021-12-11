 

Мнение: Ялтинские челюсти

11.12.2021, 3:10, Разное
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Примечательное культуродство от современных царебожников в Ливадии.
По качеству практически рядом с бандеровскими голодоморными поделками.
Будем считать, что автор просто прикалывается, иначе его надо отправить на психиатрическое освидетельствование.


Расскажите кто-нибудь местным блаженным, что в Россию мы вернулись уже 8 лет назад.


Тут прекрасно все. Прости их, Государь!

К сожалению или к счастью, сей арт-перфоманс долго не простоял и авторы решили его спрятать.


А должны были нагнетать позитив. Даешь больше позитивных памятников.

Источник: Colonel Cassad



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